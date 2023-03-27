https://ria.ru/20230327/vkontakte-1860901718.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone - РИА Новости, 27.03.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:34

2023-03-27T12:34

2023-03-27T12:34

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они iPhone .Варианты ответа были: да, у меня старый; да, купил новый; пользовался, но перешел на другую марку; не пользовался, но планирую; не пользовался и не планирую.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не пользовались смартфонами Apple и не планируют. Так ответили около 55% пользователей. Старый iPhone есть у 19% подписчиков, при этом 13% уже купили новый. Почти 8% проголосовавших пользовались iPhone раньше, но перешли на другую марку. И лишь 2% пользователей еще не пользовались этим смартфоном, но планируют в будущем.В комментариях пользователи отметили, что на гаджеты Apple сильно завышены цены, а смартфоны с похожим функционалом есть и за более низкую стоимость.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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