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Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone - РИА Новости, 27.03.2023
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12:34 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/vkontakte-1860901718.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone - РИА Новости, 27.03.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:34
2023-03-27T12:34
вконтакте
технологии
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они iPhone .Варианты ответа были: да, у меня старый; да, купил новый; пользовался, но перешел на другую марку; не пользовался, но планирую; не пользовался и не планирую.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не пользовались смартфонами Apple и не планируют. Так ответили около 55% пользователей. Старый iPhone есть у 19% подписчиков, при этом 13% уже купили новый. Почти 8% проголосовавших пользовались iPhone раньше, но перешли на другую марку. И лишь 2% пользователей еще не пользовались этим смартфоном, но планируют в будущем.В комментариях пользователи отметили, что на гаджеты Apple сильно завышены цены, а смартфоны с похожим функционалом есть и за более низкую стоимость.
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вконтакте, технологии
ВКонтакте, Технологии

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они iPhone .
Варианты ответа были: да, у меня старый; да, купил новый; пользовался, но перешел на другую марку; не пользовался, но планирую; не пользовался и не планирую.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не пользовались смартфонами Apple и не планируют. Так ответили около 55% пользователей. Старый iPhone есть у 19% подписчиков, при этом 13% уже купили новый. Почти 8% проголосовавших пользовались iPhone раньше, но перешли на другую марку. И лишь 2% пользователей еще не пользовались этим смартфоном, но планируют в будущем.

В комментариях пользователи отметили, что на гаджеты Apple сильно завышены цены, а смартфоны с похожим функционалом есть и за более низкую стоимость.

 
ВКонтактеТехнологии
 
 
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