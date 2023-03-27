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Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим - РИА Новости, 27.03.2023
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17:13 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/vezd-1861011607.html
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим - РИА Новости, 27.03.2023
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:13
2023-03-27T17:13
в мире
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим, сообщает газета Times of Israel. Кроме того, в городе задержаны трое участников протестов, предположительно, за нападение на полицейских. "Протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим... В ходе демонстраций против судебной реформы в Иерусалиме задержали троих человек", - говорится в сообщении издания. Ранее издание Haaretz сообщало, что полиция начала задержания на протестах в Израиле, конфискует палестинские флаги у демонстрантов в Иерусалиме. Как отмечало издание, по меньшей мере 80 тысяч человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Сейчас в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия Верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим

Times of Israel: протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим, сообщает газета Times of Israel.
Кроме того, в городе задержаны трое участников протестов, предположительно, за нападение на полицейских.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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"Протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим... В ходе демонстраций против судебной реформы в Иерусалиме задержали троих человек", - говорится в сообщении издания.
Ранее издание Haaretz сообщало, что полиция начала задержания на протестах в Израиле, конфискует палестинские флаги у демонстрантов в Иерусалиме. Как отмечало издание, по меньшей мере 80 тысяч человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.
В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Сейчас в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия Верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
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