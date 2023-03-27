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Жители Подмосковья смогут получить имущественные услуги по упрощенной схеме

Жители Подмосковья смогут получить имущественные услуги по упрощенной схеме - РИА Новости, 27.03.2023

Жители Подмосковья смогут получить имущественные услуги по упрощенной схеме

В Подмосковье упростили электронную подачу заявления через портал "Госуслуги" на еще две земельные услуги. Такой информацией поделилась министр имущественных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:38

2023-03-27T19:38

2023-03-27T19:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Подмосковье упростили электронную подачу заявления через портал "Госуслуги" на еще две земельные услуги. Такой информацией поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360".Изменения коснулись предоставления земельных участков, на которые не разграничена государственная собственность, в аренду без проведения торгов и в собственность за плату без проведения торгов. Также упростили получение услуги по перераспределению земель и земельных участков. Наталья Адигамова подчеркнула, что данные услуги пользуются наибольшей популярностью. Уже в 2023 году за ними обратились порядка 14 тысяч человек.Также жители Подмосковья теперь смогут воспользоваться "калькулятором прирезки" во время получения услуги по перераспределению земельных участков.

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московская область (подмосковье)