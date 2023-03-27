https://ria.ru/20230327/uran-1860982767.html

В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном

В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 27.03.2023

В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:13

2023-03-27T16:13

2023-03-27T16:13

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. "Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение правительства Великобритании о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Его применение приводит к существенному загрязнению окружающей среды окислами урана. Данные имеющихся исследований позволяют полагать, что такое загрязнение является причиной массового заболевания людей как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии", - говорится в сообщении. Отмечается, что можно обоснованно говорить о том, что обедненный уран — это химическое и экологическое оружие, отрицательно воздействующее на биосферу. Подчеркивается, что его использование приводит к длительным и крайне негативным последствиям для здоровья и продолжительности жизни обитателей территорий, где оно применяется, а на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия. Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина заявляет, что поставки оружия, которое наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку, — это вопиющее преступление и лицемерие от тех, кто якобы радеет за экологические ценности. "Люди, которым предстоит жить на тех землях, где это оружие может быть применено, будут ощущать пагубные последствия долгие годы и страдать от тяжелых заболеваний. Печальный опыт Вьетнама, где американская армия применяла агент "оранж", — наглядный тому пример. Прошло более 50 лет, экологический баланс в местах применения полностью нарушен, а люди, ставшие инвалидами, продолжают страдать", — подчеркнула она. Пресс-служба ОП РФ напомнила, что в декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости проведения дополнительных исследований эффектов воздействия боеприпасов с обедненным ураном до конца 2010 года. По различным, в первую очередь политическим, причинам они так и не были организованы. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил ранее, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html

https://ria.ru/20230324/krym-1860425660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, украина, великобритания