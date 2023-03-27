https://ria.ru/20230327/uran-1860982767.html
В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном
В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 27.03.2023
В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:13
2023-03-27T16:13
2023-03-27T16:13
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. "Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение правительства Великобритании о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Его применение приводит к существенному загрязнению окружающей среды окислами урана. Данные имеющихся исследований позволяют полагать, что такое загрязнение является причиной массового заболевания людей как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии", - говорится в сообщении. Отмечается, что можно обоснованно говорить о том, что обедненный уран — это химическое и экологическое оружие, отрицательно воздействующее на биосферу. Подчеркивается, что его использование приводит к длительным и крайне негативным последствиям для здоровья и продолжительности жизни обитателей территорий, где оно применяется, а на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия. Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина заявляет, что поставки оружия, которое наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку, — это вопиющее преступление и лицемерие от тех, кто якобы радеет за экологические ценности. "Люди, которым предстоит жить на тех землях, где это оружие может быть применено, будут ощущать пагубные последствия долгие годы и страдать от тяжелых заболеваний. Печальный опыт Вьетнама, где американская армия применяла агент "оранж", — наглядный тому пример. Прошло более 50 лет, экологический баланс в местах применения полностью нарушен, а люди, ставшие инвалидами, продолжают страдать", — подчеркнула она. Пресс-служба ОП РФ напомнила, что в декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости проведения дополнительных исследований эффектов воздействия боеприпасов с обедненным ураном до конца 2010 года. По различным, в первую очередь политическим, причинам они так и не были организованы. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил ранее, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лондон, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, Украина, Великобритания
В ОП осудили решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном
Комиссия ОП: решение Лондона о поставках Киеву снарядов с ураном нанесет вред населению
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение Британии о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, заявили РИА Новости в пресс-службе
Общественной палаты РФ.
Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
"Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды резко осуждает решение правительства Великобритании о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Его применение приводит к существенному загрязнению окружающей среды окислами урана. Данные имеющихся исследований позволяют полагать, что такое загрязнение является причиной массового заболевания людей как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что можно обоснованно говорить о том, что обедненный уран — это химическое и экологическое оружие, отрицательно воздействующее на биосферу. Подчеркивается, что его использование приводит к длительным и крайне негативным последствиям для здоровья и продолжительности жизни обитателей территорий, где оно применяется, а на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия.
Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина заявляет, что поставки оружия, которое наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку, — это вопиющее преступление и лицемерие от тех, кто якобы радеет за экологические ценности.
Путин предупредил о неминуемом последствии применения обедненного урана
"Люди, которым предстоит жить на тех землях, где это оружие может быть применено, будут ощущать пагубные последствия долгие годы и страдать от тяжелых заболеваний. Печальный опыт Вьетнама, где американская армия применяла агент "оранж", — наглядный тому пример. Прошло более 50 лет, экологический баланс в местах применения полностью нарушен, а люди, ставшие инвалидами, продолжают страдать", — подчеркнула она.
Пресс-служба ОП РФ напомнила, что в декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости проведения дополнительных исследований эффектов воздействия боеприпасов с обедненным ураном до конца 2010 года. По различным, в первую очередь политическим, причинам они так и не были организованы.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил ранее, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
СМИ раскрыли, зачем Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном