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УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН - РИА Новости, 27.03.2023
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Религия
 
18:18 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ukraine-1861033344.html
УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН
УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН - РИА Новости, 27.03.2023
УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН
Заявления представителя МИД Украины Олега Николенко по поводу отчета управления верховного комиссара ООН по правам человека следует расценивать как обвинение... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:18
2023-03-27T18:18
религия
украина
киев
россия
олег николенко
оон
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Заявления представителя МИД Украины Олега Николенко по поводу отчета управления верховного комиссара ООН по правам человека следует расценивать как обвинение всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деятельности против национальной безопасности страны, заявили в УПЦ. Ранее отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Николенко раскритиковал этот отчет и призвал воздержаться от "политических оценок" действий Киева в отношении канонической УПЦ. "Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале. По данным церкви, заявления красноречиво свидетельствуют международному сообществу о наличии серьезных нарушений со стороны государства фундаментального права на свободу религиозных убеждений. Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230327/goneniya-1861028574.html
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украина, киев, россия, олег николенко, оон, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Олег Николенко, ООН, Украинская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Ситуация вокруг УПЦ
УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН

УПЦ назвала заявления МИД Украины об отчете ООН обвинением в работе против нацбезопасности

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Заявления представителя МИД Украины Олега Николенко по поводу отчета управления верховного комиссара ООН по правам человека следует расценивать как обвинение всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деятельности против национальной безопасности страны, заявили в УПЦ.
Ранее отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Николенко раскритиковал этот отчет и призвал воздержаться от "политических оценок" действий Киева в отношении канонической УПЦ.
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ
Вчера, 18:04
"Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
По данным церкви, заявления красноречиво свидетельствуют международному сообществу о наличии серьезных нарушений со стороны государства фундаментального права на свободу религиозных убеждений.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ
Вчера, 16:32
 
РелигияУкраинаКиевРоссияОлег НиколенкоООНУкраинская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаСитуация вокруг УПЦ
 
 
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