УПЦ отреагировала на заявления МИД Украины об отчете ООН
УПЦ назвала заявления МИД Украины об отчете ООН обвинением в работе против нацбезопасности
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Заявления представителя МИД Украины Олега Николенко по поводу отчета управления верховного комиссара ООН по правам человека следует расценивать как обвинение всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в деятельности против национальной безопасности страны, заявили в УПЦ.
Ранее отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Николенко раскритиковал этот отчет и призвал воздержаться от "политических оценок" действий Киева в отношении канонической УПЦ.
"Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
По данным церкви, заявления красноречиво свидетельствуют международному сообществу о наличии серьезных нарушений со стороны государства фундаментального права на свободу религиозных убеждений.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".