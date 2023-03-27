Рейтинг@Mail.ru
СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html
СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории
СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории
Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:47
2023-03-27T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных дипломатов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории

WSJ: даже получив новое оружие от Запада, Киев не сможет вернуть потерянные территории

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных дипломатов.
«
"Даже недавно получив вооружение, украинские силы вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог потребовать вернуть все территории", - приводится в статье мнение дипломатов.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма
6 марта, 08:57
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение
27 февраля, 20:25
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска.
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении.
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Украина доведет поляков до потери суверенитета
25 марта, 08:00
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
22 марта, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала