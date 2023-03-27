https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html

СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории

СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: западное оружие не даст Киеву преимуществ, чтобы "вернуть" территории

Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:47

2023-03-27T14:47

2023-03-27T14:47

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных дипломатов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нато