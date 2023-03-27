https://ria.ru/20230327/ukraina-1860931745.html

На Украине начали отключать отопление

На Украине начали отключать отопление - РИА Новости, 27.03.2023

На Украине начали отключать отопление

Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:55

2023-03-27T13:55

2023-03-27T15:17

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в шести областях страны по решению местных властей уже начали отключать отопление. По его словам, ожидается еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Позже в департаменте городского хозяйства Винницкой области сообщили, что в понедельник было принято решение продолжить подачу тепла в дома жителей региона. По словам директора департамента Виталия Мисецкого, в приоритете обеспечить "комфортные условия" для населения в случае понижения температуры воздуха.Как сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компания "Укрэнерго", потребление тепла сейчас значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано со значительным потеплением и завершением отопительного сезона в отдельных областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нафтогаз украины, укрэнерго