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На Украине начали отключать отопление - РИА Новости, 27.03.2023
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13:55 27.03.2023 (обновлено: 15:17 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860931745.html
На Украине начали отключать отопление
На Украине начали отключать отопление - РИА Новости, 27.03.2023
На Украине начали отключать отопление
Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:55
2023-03-27T15:17
в мире
украина
нафтогаз украины
укрэнерго
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в шести областях страны по решению местных властей уже начали отключать отопление. По его словам, ожидается еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Позже в департаменте городского хозяйства Винницкой области сообщили, что в понедельник было принято решение продолжить подачу тепла в дома жителей региона. По словам директора департамента Виталия Мисецкого, в приоритете обеспечить "комфортные условия" для населения в случае понижения температуры воздуха.Как сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компания "Укрэнерго", потребление тепла сейчас значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано со значительным потеплением и завершением отопительного сезона в отдельных областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, нафтогаз украины, укрэнерго
В мире, Украина, Нафтогаз Украины, Укрэнерго
На Украине начали отключать отопление

"Нафтогаз Украины" объявил о закрытии отопительного периода в шести областях страны

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в шести областях страны по решению местных властей уже начали отключать отопление.
«
"Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано. В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления", - написал Чернышов на своей странице в Facebook*.
По его словам, ожидается еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.
Позже в департаменте городского хозяйства Винницкой области сообщили, что в понедельник было принято решение продолжить подачу тепла в дома жителей региона. По словам директора департамента Виталия Мисецкого, в приоритете обеспечить "комфортные условия" для населения в случае понижения температуры воздуха.
Как сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компания "Укрэнерго", потребление тепла сейчас значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано со значительным потеплением и завершением отопительного сезона в отдельных областях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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