https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев
Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:47
2023-03-27T09:47
2023-03-27T09:47
в мире
украина
сша
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Уверен, что эта тема станет одной из основных", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, николай патрушев
В мире, Украина, США, Россия, Николай Патрушев
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев
Патрушев: ситуация на Украине станет одной из основных тем саммита за демократию в США