https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html

На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев

На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев

Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:47

2023-03-27T09:47

2023-03-27T09:47

в мире

украина

сша

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Уверен, что эта тема станет одной из основных", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.

https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, россия, николай патрушев