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На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
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09:47 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев
Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:47
2023-03-27T09:47
в мире
украина
сша
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Уверен, что эта тема станет одной из основных", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html
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в мире, украина, сша, россия, николай патрушев
В мире, Украина, США, Россия, Николай Патрушев
На саммите за демократию будут обсуждать Украину, заявил Патрушев

Патрушев: ситуация на Украине станет одной из основных тем саммита за демократию в США

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине станет одной из основных тем предстоящего на нынешней неделе "саммита за демократию", инициированного США, отметил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Уверен, что эта тема станет одной из основных", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию
09:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияНиколай Патрушев
 
 
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