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Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов - РИА Новости, 27.03.2023
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов
Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:45
2023-03-27T17:45
2023-03-27T17:53
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального прокурора страны. "Замаскировавшись под пограничника, переправлял военнообязанных через госграницу – разоблачен житель Буковины. При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале. По данным следствия, стоимость "услуг" составляла шесть тысяч долларов. В качестве прикрытия мужчина использовал форму с опознавательными знаками государственной налоговой службы. Его разоблачили сотрудники пограничной службы вблизи ограды на границе с Румынией, "где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы".
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в мире, украина, румыния
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов
ГП: житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов за границу