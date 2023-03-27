https://ria.ru/20230327/uklonist-1861022115.html

Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов

Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов - РИА Новости, 27.03.2023

Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов

Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:45

2023-03-27T17:45

2023-03-27T17:53

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального прокурора страны. "Замаскировавшись под пограничника, переправлял военнообязанных через госграницу – разоблачен житель Буковины. При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале. По данным следствия, стоимость "услуг" составляла шесть тысяч долларов. В качестве прикрытия мужчина использовал форму с опознавательными знаками государственной налоговой службы. Его разоблачили сотрудники пограничной службы вблизи ограды на границе с Румынией, "где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы".

https://ria.ru/20230308/vyvoz-1856604656.html

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в мире, украина, румыния