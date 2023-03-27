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Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 27.03.2023 (обновлено: 17:53 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/uklonist-1861022115.html
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов - РИА Новости, 27.03.2023
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов
Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:45
2023-03-27T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального прокурора страны. "Замаскировавшись под пограничника, переправлял военнообязанных через госграницу – разоблачен житель Буковины. При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале. По данным следствия, стоимость "услуг" составляла шесть тысяч долларов. В качестве прикрытия мужчина использовал форму с опознавательными знаками государственной налоговой службы. Его разоблачили сотрудники пограничной службы вблизи ограды на границе с Румынией, "где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы".
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в мире, украина, румыния
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния
Житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов

ГП: житель Украины выдавал себя за пограничника и переправлял уклонистов за границу

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Житель Буковины на западе Украины выдавал себя за пограничника и помогал уклонистам незаконно выезжать за границу, сообщает в понедельник офис генерального прокурора страны.
"Замаскировавшись под пограничника, переправлял военнообязанных через госграницу – разоблачен житель Буковины. При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале.
По данным следствия, стоимость "услуг" составляла шесть тысяч долларов. В качестве прикрытия мужчина использовал форму с опознавательными знаками государственной налоговой службы. Его разоблачили сотрудники пограничной службы вблизи ограды на границе с Румынией, "где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы".
Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумыния
 
 
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