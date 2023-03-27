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Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта - РИА Новости, 27.03.2023
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:19
2023-03-27T19:19
2023-03-27T19:19
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городское хозяйство москвы
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комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком пройдут в столице во вторник, 28 марта", - сообщили в пресс-службе. Заммэра отметил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Заммэра сообщил, что по тактическому замыслу в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация жителей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит разработать новые методы реагирования на ЧС и испытать современные образцы техники.
https://ria.ru/20230322/vodokhranilischa-1859724095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, тинао, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков, Общество
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком пройдут в столице во вторник, 28 марта", - сообщили в пресс-службе.
Заммэра отметил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.
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"В общей сложности будут задействованы более 500 человек и 170 единиц техники, включая шесть вертолетов экстренной авиации, беспилотники, аэролодки и шесть судов на воздушной подушке", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что по тактическому замыслу в ходе пропуска паводка в ТиНАО
произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация жителей.
Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка
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"В ходе учений отработаем организацию переправ для вывоза людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с применением специальной техники и оборудования, расчистку русла рек от мусора и упавших деревьев. Кроме того, городские службы отработают оперативное восстановление транспортного сообщения, освещения и электроснабжения объектов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит разработать новые методы реагирования на ЧС и испытать современные образцы техники.