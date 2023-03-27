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Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта

Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта - РИА Новости, 27.03.2023

Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта

Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:19

2023-03-27T19:19

2023-03-27T19:19

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москва

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комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком пройдут в столице во вторник, 28 марта", - сообщили в пресс-службе. Заммэра отметил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Заммэра сообщил, что по тактическому замыслу в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация жителей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит разработать новые методы реагирования на ЧС и испытать современные образцы техники.

https://ria.ru/20230322/vodokhranilischa-1859724095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, тинао, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, общество