Рейтинг@Mail.ru
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:19 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ucheniya-1861051075.html
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта - РИА Новости, 27.03.2023
Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:19
2023-03-27T19:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
тинао
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861048969_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_137a507406bc54c53327f12dc1cfd3f0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком пройдут в столице во вторник, 28 марта", - сообщили в пресс-службе. Заммэра отметил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Заммэра сообщил, что по тактическому замыслу в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация жителей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит разработать новые методы реагирования на ЧС и испытать современные образцы техники.
https://ria.ru/20230322/vodokhranilischa-1859724095.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861048969_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_18fba74037e0b4eba65d20652e87c889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, тинао, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков, Общество

Петр Бирюков: масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыМасштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 28 марта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС во время паводка пройдут в столице 28 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Масштабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС в связи с паводком пройдут в столице во вторник, 28 марта", - сообщили в пресс-службе.
Заммэра отметил, что в рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.
«
"В общей сложности будут задействованы более 500 человек и 170 единиц техники, включая шесть вертолетов экстренной авиации, беспилотники, аэролодки и шесть судов на воздушной подушке", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что по тактическому замыслу в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация жителей.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка
22 марта, 11:38
«
"В ходе учений отработаем организацию переправ для вывоза людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с применением специальной техники и оборудования, расчистку русла рек от мусора и упавших деревьев. Кроме того, городские службы отработают оперативное восстановление транспортного сообщения, освещения и электроснабжения объектов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит разработать новые методы реагирования на ЧС и испытать современные образцы техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыТиНАОКомплекс городского хозяйства МосквыПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала