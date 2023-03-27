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В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
20:00 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/turtsiya-1860930340.html
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей - РИА Новости, 27.03.2023
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей
Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:00
2023-03-27T20:00
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отели
землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в средиземноморском регионе Манавгат-Сиде Мехмет Услу. СМИ ранее цитировали главу TÜRSAB Фируза Баглыкая, заявившего, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в сфере продуктов питания и напитков. "Я не приемлю подобных предложений. Все отели региона и так имеют подобные документы, а новые отели сейчас никто не строит", - заявил Услу. "В нашем регионе все отели сейсмоустойчивы", - подчеркнул представитель ассоциации. "Кто будет выдавать эти новые документы при наличии старых? Это исключительно манипуляции", - добавил Услу. По его словам, на май свободных номеров в отелях региона уже нет. При этом он отметил, что на данный момент туристов из России немного, но к лету ожидается их прибытие. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859040633.html
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Турция, Отели, Землетрясение в Турции и Сирии
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей

Эксперт счел манипуляцией идею выдавать сертификаты сейсмоустойчивости отелям в Турции

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель в Турции
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в средиземноморском регионе Манавгат-Сиде Мехмет Услу.
СМИ ранее цитировали главу TÜRSAB Фируза Баглыкая, заявившего, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в сфере продуктов питания и напитков.
"Я не приемлю подобных предложений. Все отели региона и так имеют подобные документы, а новые отели сейчас никто не строит", - заявил Услу.
"В нашем регионе все отели сейсмоустойчивы", - подчеркнул представитель ассоциации.
"Кто будет выдавать эти новые документы при наличии старых? Это исключительно манипуляции", - добавил Услу.
По его словам, на май свободных номеров в отелях региона уже нет. При этом он отметил, что на данный момент туристов из России немного, но к лету ожидается их прибытие.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
На месте пожара в пятиэтажном отеле Ciragan Palace Kempinski в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость
20 марта, 11:11
 
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