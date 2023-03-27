https://ria.ru/20230327/turtsiya-1860930340.html
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей - РИА Новости, 27.03.2023
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей
Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:00
2023-03-27T20:00
2023-03-27T20:00
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СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в средиземноморском регионе Манавгат-Сиде Мехмет Услу. СМИ ранее цитировали главу TÜRSAB Фируза Баглыкая, заявившего, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в сфере продуктов питания и напитков. "Я не приемлю подобных предложений. Все отели региона и так имеют подобные документы, а новые отели сейчас никто не строит", - заявил Услу. "В нашем регионе все отели сейсмоустойчивы", - подчеркнул представитель ассоциации. "Кто будет выдавать эти новые документы при наличии старых? Это исключительно манипуляции", - добавил Услу. По его словам, на май свободных номеров в отелях региона уже нет. При этом он отметил, что на данный момент туристов из России немного, но к лету ожидается их прибытие. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859040633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, турция, отели, землетрясение в турции и сирии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Турция, Отели, Землетрясение в Турции и Сирии
В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей
Эксперт счел манипуляцией идею выдавать сертификаты сейсмоустойчивости отелям в Турции
СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в средиземноморском регионе Манавгат-Сиде Мехмет Услу.
СМИ ранее цитировали главу TÜRSAB Фируза Баглыкая, заявившего, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в сфере продуктов питания и напитков.
"Я не приемлю подобных предложений. Все отели региона и так имеют подобные документы, а новые отели сейчас никто не строит", - заявил Услу.
"В нашем регионе все отели сейсмоустойчивы", - подчеркнул представитель ассоциации.
"Кто будет выдавать эти новые документы при наличии старых? Это исключительно манипуляции", - добавил Услу.
По его словам, на май свободных номеров в отелях региона уже нет. При этом он отметил, что на данный момент туристов из России немного, но к лету ожидается их прибытие.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость