https://ria.ru/20230327/turtsiya-1860930340.html

В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей

В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей - РИА Новости, 27.03.2023

В Турции прокомментировали идею выдавать сертификаты сейсмостойкости отелей

Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:00

2023-03-27T20:00

2023-03-27T20:00

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СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Предложение выдавать отелям Турции сертификаты о сейсмоустойчивости не более чем манипуляции, так как гостиницы уже проверялись, заявил РИА Новости глава отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в средиземноморском регионе Манавгат-Сиде Мехмет Услу. СМИ ранее цитировали главу TÜRSAB Фируза Баглыкая, заявившего, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в сфере продуктов питания и напитков. "Я не приемлю подобных предложений. Все отели региона и так имеют подобные документы, а новые отели сейчас никто не строит", - заявил Услу. "В нашем регионе все отели сейсмоустойчивы", - подчеркнул представитель ассоциации. "Кто будет выдавать эти новые документы при наличии старых? Это исключительно манипуляции", - добавил Услу. По его словам, на май свободных номеров в отелях региона уже нет. При этом он отметил, что на данный момент туристов из России немного, но к лету ожидается их прибытие. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859040633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, турция, отели, землетрясение в турции и сирии