https://ria.ru/20230327/trevoga-1860908464.html
В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2023
В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:48
2023-03-27T12:48
2023-03-27T12:48
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога начала звучать в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей в 12.06 мск, в 12.26 она была объявлена в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230326/trevoga-1860791157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Кировоградской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и частично в Запорожской и Херсонской областях