https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки - РИА Новости, 27.03.2023
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:09
2023-03-27T17:09
2023-03-27T17:09
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред). В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена 23 марта. Люди и военные корабли не пострадали.
https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
Губернатор Развожаев: в Севастополе военные проводят противодиверсионные тренировки