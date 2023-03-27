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В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки - РИА Новости, 27.03.2023
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17:09 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки - РИА Новости, 27.03.2023
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:09
2023-03-27T17:09
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред). В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена 23 марта. Люди и военные корабли не пострадали.
https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки

Губернатор Развожаев: в Севастополе военные проводят противодиверсионные тренировки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города - это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред). В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена 23 марта. Люди и военные корабли не пострадали.
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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