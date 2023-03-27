https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html

В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки

В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки - РИА Новости, 27.03.2023

В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки

Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:09

2023-03-27T17:09

2023-03-27T17:09

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Военные в понедельник проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред). В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена 23 марта. Люди и военные корабли не пострадали.

https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев