https://ria.ru/20230327/telefony-1861086105.html

СМИ рассказали о заражении шпионским ПО телефонов американских госслужащих

СМИ рассказали о заражении шпионским ПО телефонов американских госслужащих - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ рассказали о заражении шпионским ПО телефонов американских госслужащих

Телефоны не менее 50 американских госслужащих в по меньшей мере 10 странах мира были заражены коммерческим шпионским программным обеспечением, при этом в ходе... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:02

2023-03-27T23:02

2023-03-27T23:02

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уганда

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Телефоны не менее 50 американских госслужащих в по меньшей мере 10 странах мира были заражены коммерческим шпионским программным обеспечением, при этом в ходе расследования может стать известно о еще большем числе зараженных телефонов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации. В конце 2021 года компания Apple сообщила, что iPhone около десятка сотрудников посольства США в Уганде были взломаны с использованием шпионского ПО Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group. Инструмент позволяет пользователям красть цифровые файлы, подслушивать разговоры и отслеживать передвижения цели. "При этом последние цифры - не менее 50 госслужащих - потрясли администрацию (президента США Джо) Байдена", - пишет газета. Источники газеты не уточнили, шпионское ПО какой компании было использовано. Расследование по этому делу продолжается, и не исключено, что могут всплыть новые случаи. В понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу национальной безопасности. Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по информации СМИ, использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20221117/proslushka-1832249110.html

https://ria.ru/20230224/avstraliya-1854093880.html

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в мире, технологии, сша, уганда, джо байден, apple