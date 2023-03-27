https://ria.ru/20230327/tel-aviv-1860809963.html

СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве

СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве

Полиция использует водометы для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T04:33

2023-03-27T04:33

2023-03-27T10:08

протесты против судебной реформы в израиле

в мире

тель-авив

иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860828884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_373d79231a1450241b2cbc72e40cb7cd.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция использует водометы для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. Как отмечается, стражи порядка призывают активистов разойтись, а колонна конной полиции пробирается в толпу. Кроме того, десятки силовиков выстраиваются в линию к протестующим, за ними стоят тяжелые машины с мигалками. "Полиция силой вытесняет протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве, используя средства подавления беспорядков после того, как центральная магистраль была заблокирована около пяти часов... Полиция по борьбе с беспорядками применила несколько водометов против демонстрантов, в том числе на обочине дороги", — говорится в сообщении газеты. Издание добавляет, что некоторые демонстранты бросают в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, например, бутылки с водой. Большую часть протестующих убирают с дороги в течение нескольких минут. Силовики толкают некоторых активистов и бросают их на землю. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Различные группы резервистов Армии обороны Израиля не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них оказались элитные части и пилоты ВВС.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу реформы.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html

https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html

тель-авив

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

протесты против судебной реформы в израиле, в мире, тель-авив, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху