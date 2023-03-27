https://ria.ru/20230327/tel-aviv-1860809963.html
СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве
СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве
Полиция использует водометы для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T04:33
2023-03-27T04:33
2023-03-27T10:08
протесты против судебной реформы в израиле
в мире
тель-авив
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция использует водометы для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. Как отмечается, стражи порядка призывают активистов разойтись, а колонна конной полиции пробирается в толпу. Кроме того, десятки силовиков выстраиваются в линию к протестующим, за ними стоят тяжелые машины с мигалками. "Полиция силой вытесняет протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве, используя средства подавления беспорядков после того, как центральная магистраль была заблокирована около пяти часов... Полиция по борьбе с беспорядками применила несколько водометов против демонстрантов, в том числе на обочине дороги", — говорится в сообщении газеты. Издание добавляет, что некоторые демонстранты бросают в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, например, бутылки с водой. Большую часть протестующих убирают с дороги в течение нескольких минут. Силовики толкают некоторых активистов и бросают их на землю. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Различные группы резервистов Армии обороны Израиля не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них оказались элитные части и пилоты ВВС.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу реформы.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860806069.html
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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протесты против судебной реформы в израиле, в мире, тель-авив, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху
Протесты против судебной реформы в Израиле, В мире, Тель-Авив, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху
СМИ: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве
Times of Israel: полиция использует водометы для разгона протестов в Тель-Авиве
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Полиция использует водометы для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel
.
Как отмечается, стражи порядка призывают активистов разойтись, а колонна конной полиции пробирается в толпу. Кроме того, десятки силовиков выстраиваются в линию к протестующим, за ними стоят тяжелые машины с мигалками.
"Полиция силой вытесняет протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве, используя средства подавления беспорядков после того, как центральная магистраль была заблокирована около пяти часов... Полиция по борьбе с беспорядками применила несколько водометов против демонстрантов, в том числе на обочине дороги", — говорится в сообщении газеты.
Издание добавляет, что некоторые демонстранты бросают в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, например, бутылки с водой. Большую часть протестующих убирают с дороги в течение нескольких минут. Силовики толкают некоторых активистов и бросают их на землю.
СМИ: законопроект о верховном суде Израиля одобрили для II и III чтений
В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху
в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.
Различные группы резервистов Армии обороны Израиля не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них оказались элитные части и пилоты ВВС.
Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу реформы.
Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения