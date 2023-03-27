https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html

Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей

Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.03.2023

Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей

Региональные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей получат сотрудники Росгвардии, направляющиеся из Красноярского края на службу в зону специальной военной... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:16

2023-03-27T12:16

2023-03-27T12:16

красноярский край

россия

александр усс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Региональные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей получат сотрудники Росгвардии, направляющиеся из Красноярского края на службу в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона отметил, что региональный бюджет может позволить такую финансовую поддержку. "Поэтому поручаю в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в нормативные акты", - сказал Усс. На прошлой неделе сообщалось, что региональные власти приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, и в 100 тысяч рублей для сотрудников МВД, направленных туда в рамках службы.

https://ria.ru/20230324/traktora-1860278110.html

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красноярский край, россия, александр усс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)