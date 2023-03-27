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Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.03.2023
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12:16 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html
Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей
Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.03.2023
Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей
Региональные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей получат сотрудники Росгвардии, направляющиеся из Красноярского края на службу в зону специальной военной... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:16
2023-03-27T12:16
красноярский край
россия
александр усс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Региональные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей получат сотрудники Росгвардии, направляющиеся из Красноярского края на службу в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона отметил, что региональный бюджет может позволить такую финансовую поддержку. "Поэтому поручаю в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в нормативные акты", - сказал Усс. На прошлой неделе сообщалось, что региональные власти приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, и в 100 тысяч рублей для сотрудников МВД, направленных туда в рамках службы.
https://ria.ru/20230324/traktora-1860278110.html
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красноярский край, россия, александр усс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Красноярский край, Россия, Александр Усс, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Красноярские росгвардейцы при отправке на СВО получат по сто тысяч рублей

Красноярские росгвардейцы при отправке в зону СВО получат выплаты в сто тысяч рублей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Региональные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей получат сотрудники Росгвардии, направляющиеся из Красноярского края на службу в зону специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба губернатора.
«
"Губернатор края Александр Усс дал поручение правительству расширить региональный список военнослужащих, получающих единовременную материальную помощь при отправке в зону СВО. В ближайшие дни в него будут включены сотрудники Росгвардии. При отправке на боевые задания в зону СВО, они будут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что региональный бюджет может позволить такую финансовую поддержку.
"Поэтому поручаю в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в нормативные акты", - сказал Усс.
На прошлой неделе сообщалось, что региональные власти приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, и в 100 тысяч рублей для сотрудников МВД, направленных туда в рамках службы.
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Красноярский крайРоссияАлександр УссФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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