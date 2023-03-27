https://ria.ru/20230327/strelba-1860938579.html

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в кафе

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в кафе - РИА Новости, 27.03.2023

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в кафе

Пьяный мужчина после конфликта с компанией из пяти человек в кафе вернулся в заведение с ружьем и открыл стрельбу, пострадала 20-летняя сотрудница, сообщило... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:17

2023-03-27T14:17

2023-03-27T15:01

происшествия

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россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Пьяный мужчина после конфликта с компанией из пяти человек в кафе вернулся в заведение с ружьем и открыл стрельбу, пострадала 20-летняя сотрудница, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, в ночь на понедельник в одном из кафе в Советском районе Новосибирска между незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная ссора по незначительному поводу. "После конфликта подозреваемый ушел и, взяв ружье, вернулся в кафе. Увидев компанию молодых людей, подозреваемый не менее трех раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что молодые люди оказали активное сопротивление и смогли задержать мужчину", - говорится в сообщении. Открывшего стрельбу мужчину избили, в результате чего он попал в больницу. От его действий пострадала 20-летняя сотрудница развлекательного учреждения, которая также находится в больнице. "Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html

https://ria.ru/20230325/perestrelka-1860661046.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область