https://ria.ru/20230327/ssha-1860834931.html

Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации

Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации

Политику США формируют корпорации, они сеют напряженность в мире ради своих многомиллиардных прибылей, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:39

2023-03-27T09:39

2023-03-27T09:39

россия

сша

николай патрушев

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политику США формируют корпорации, они сеют напряженность в мире ради своих многомиллиардных прибылей, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "На словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США. По его словам, политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. "Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230327/ssha-1860834101.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, николай патрушев, авария на "северных потоках"