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Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации - РИА Новости, 27.03.2023
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09:39 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ssha-1860834931.html
Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации
Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации
Политику США формируют корпорации, они сеют напряженность в мире ради своих многомиллиардных прибылей, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:39
2023-03-27T09:39
россия
сша
николай патрушев
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политику США формируют корпорации, они сеют напряженность в мире ради своих многомиллиардных прибылей, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "На словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США. По его словам, политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. "Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - добавил Патрушев.
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россия, сша, николай патрушев, авария на "северных потоках"
Россия, США, Николай Патрушев, Авария на "Северных потоках"
Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации

Патрушев: политику США формируют корпорации, они сеют напряженность ради своих прибылей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политику США формируют корпорации, они сеют напряженность в мире ради своих многомиллиардных прибылей, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США.
По его словам, политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей.
"Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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РоссияСШАНиколай ПатрушевАвария на "Северных потоках"
 
 
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