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"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев

"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев

Предстоящий на нынешней неделе второй "саммит за демократию", инициированный Вашингтоном, станет очередным собранием в пользу мироустройства, центре которого... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:36

2023-03-27T09:36

2023-03-27T09:36

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоящий на нынешней неделе второй "саммит за демократию", инициированный Вашингтоном, станет очередным собранием в пользу мироустройства, центре которого вечно должны быть США, Штаты обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам, прогнозирует в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам", - подчеркнул Патрушев. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.

https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, николай патрушев