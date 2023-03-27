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"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
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09:36 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ssha-1860834101.html
"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев
"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев
Предстоящий на нынешней неделе второй "саммит за демократию", инициированный Вашингтоном, станет очередным собранием в пользу мироустройства, центре которого... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:36
2023-03-27T09:36
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоящий на нынешней неделе второй "саммит за демократию", инициированный Вашингтоном, станет очередным собранием в пользу мироустройства, центре которого вечно должны быть США, Штаты обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам, прогнозирует в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам", - подчеркнул Патрушев. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, николай патрушев
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Николай Патрушев
"Саммит за демократию" станет собранием в пользу США, заявил Патрушев

Патрушев: США на саммите за демократию заявят, что мир должен жить по их правилам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоящий на нынешней неделе второй "саммит за демократию", инициированный Вашингтоном, станет очередным собранием в пользу мироустройства, центре которого вечно должны быть США, Штаты обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам, прогнозирует в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам", - подчеркнул Патрушев.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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22 марта, 04:20
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияНиколай Патрушев
 
 
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