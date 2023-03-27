https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1861089234.html

Спецоперация, 27 марта: 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

Спецоперация, 27 марта: 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину - РИА Новости, 27.03.2023

Спецоперация, 27 марта: 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

Восемнадцать танков Leopard 2, которые Берлин обещал передать Киеву, уже прибыли на Украину, сообщил в понедельник немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:23

2023-03-27T23:23

2023-03-27T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

андрей марочко

михаил ульянов (дипломат)

сша

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860998457_0:106:1043:692_1920x0_80_0_0_a5092e53cc566aa681fe18220a9192b0.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восемнадцать танков Leopard 2, которые Берлин обещал передать Киеву, уже прибыли на Украину, сообщил в понедельник немецкий журнал Spiegel. Отмечается, что правительство Германии из соображений безопасности держит в секрете точный маршрут, по которому идут поставки оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников написал в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), что британские танки Challenger уже поступили на вооружение. Ход спецоперацииМинистерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение живой силе и технике украинским войскам в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, потери противника за сутки составили до 65 человек, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении, добавили в Минобороны, группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Южная группировка на Донецком направлении за сутки уничтожила более 400 украинских боевиков и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и одну гаубицу Д-20. Группировка войск "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области, потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских боевиков, два пикапа, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении уничтожено до 30 солдат и офицеров противника, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика". Обстановка в новых регионахПредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти в подконтрольной части региона усилили репрессии в отношении местных жителей. Он подчеркнул, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысяч человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска в ДНР. Марочко отметил, что Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области. Следственный комитет России в своем Telegram-канале сообщил, что причастный к террористической деятельности житель города Токмак Запорожской области задержан в этом регионе, возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого. Представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения сообщил РИА Новости, что бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД по ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать. Международная обстановкаГазета Guardian со ссылкой на британское минобороны сообщила, что украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 на территории Соединенного Королевства. Как отмечается, военные уже вернулись на Украину. В МИД Литвы заявили, что Литва обсудит с евроатлантическими партнерами, как реагировать на решение Москвы и Минска разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, и призовет ввести новые санкции против двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных дипломатов сообщила, что Киев, даже получив новые поставки вооружения от Запада, вряд ли получит решающее преимущество, чтобы "вернуть" территории. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что в Словакии ослабевает общественная поддержка принимаемых государством мер помощи Украине, большинство словаков считают, что их жизнь ухудшилась с приездом беженцев. Испанская газета Razon со ссылкой на украинских боевиков сообщила, что украинские военные, служащие в подразделении, специализирующемся на работе с дронами, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники. Обстановка на Запорожской АЭСПостоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время. Он подчеркнул, что реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС фактически зависит от Киева. Ульянов отметил, что Киев на сегодняшний день не готов подтвердить, что не будет подвергать ЗАЭС обстрелам. Гросси сообщил в своем аккаунте в Twitter, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским. Заявления Пескова, МИД России И ПатрушеваПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что такой масштабный саботаж против РФ, как теракт на "Северном потоке", не мог быть совершен без участия государственных спецслужб. Он подчеркнул, что реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток". Биричевский подчеркнул, что судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США заявил, что страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить. Патрушев подчеркнул, что США и Великобритания используют Украину, воображая, что могут безнаказанно разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, чтобы заработать на этом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230327/artemovsk-1861035907.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

https://ria.ru/20230327/siriya-1860752212.html

https://ria.ru/20230327/okruzhenie-1861035387.html

https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, андрей марочко, михаил ульянов (дипломат), сша, рафаэль гросси, нато