https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860940103.html

На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных

На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных - РИА Новости, 27.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных

Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:20

2023-03-27T14:20

2023-03-27T14:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)