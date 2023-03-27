Рейтинг@Mail.ru
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 27.03.2023 (обновлено: 14:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860940103.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных - РИА Новости, 27.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:20
2023-03-27T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев за сутки потерял до 40 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 марта, 15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала