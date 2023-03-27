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На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных - РИА Новости, 27.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:20
2023-03-27T14:20
2023-03-27T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 40 военных
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев за сутки потерял до 40 военных