https://ria.ru/20230327/sotrudnichestvo-1860973416.html

Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 27.03.2023

Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:54

2023-03-27T15:54

2023-03-27T15:54

москва

минск

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в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Также подписана резолюция Совета Министров Союзного государства. "О разработке Стратегии научно-технологического развития Союзного государства", "О программах Союзного государства в области космоса (о создании спутника (спутниковой группировки) и проведению совместных исследований по дистанционному зондированию Земли)", "О сотрудничестве Республики Беларусь и Российской Федерации в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения". Москва и Минск подписали также постановление "О программе Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов".

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

москва

минск

земля

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