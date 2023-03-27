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Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 27.03.2023
Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:54
2023-03-27T15:54
2023-03-27T15:54
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Также подписана резолюция Совета Министров Союзного государства. "О разработке Стратегии научно-технологического развития Союзного государства", "О программах Союзного государства в области космоса (о создании спутника (спутниковой группировки) и проведению совместных исследований по дистанционному зондированию Земли)", "О сотрудничестве Республики Беларусь и Российской Федерации в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения". Москва и Минск подписали также постановление "О программе Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов".
https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html
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москва, минск, земля, в мире
Москва, Минск, Земля, В мире
Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.
Также подписана резолюция Совета Министров Союзного государства.
"О разработке Стратегии научно-технологического развития Союзного государства", "О программах Союзного государства в области космоса (о создании спутника (спутниковой группировки) и проведению совместных исследований по дистанционному зондированию Земли)", "О сотрудничестве Республики Беларусь и Российской Федерации в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения".
Москва и Минск подписали также постановление "О программе Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов".
Межгосударственные отношения России и Белоруссии