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Минобороны Словакии заявило об отсутствии запрета поставок МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/slovakiya-1861090973.html
Минобороны Словакии заявило об отсутствии запрета поставок МиГ-29 Украине
Минобороны Словакии заявило об отсутствии запрета поставок МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
Минобороны Словакии заявило об отсутствии запрета поставок МиГ-29 Украине
Договора, запрещающего передавать МиГ-29 другим странам, у министерства обороны Словакии с РФ нет, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Словакии... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:35
2023-03-27T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
россия
украина
роберт фицо
оон
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Договора, запрещающего передавать МиГ-29 другим странам, у министерства обороны Словакии с РФ нет, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь. Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ. При этом бывший премьер-министр Словакии, глава партии SMER Роберт Фицо счел эту передачу грубым нарушением норм конституции Словакии, что, по его словам, требует проведения квалифицированного расследования. "Я дал (поручение) проверить существование такого договора, и в архиве министерства ничего такого не нашлось. Кроме того, устав ООН имеет преимущество перед любыми договорами. Россия его нарушила и при этом ссылается на международное право", - сказал Надь в эфире радио Expres, его слова приводит портал sme.sk. По его словам, российская сторона ссылается на договор 1997 года, который запрещает передачу боевых самолетов МиГ-29 третьим странам. На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из 13 истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper. По словам Фицо, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно. Партия SMER, говорил Фицо, в понедельник планирует подать иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо также отметил, что в иске речь будет идти о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, оон, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Россия, Украина, Роберт Фицо, ООН, МиГ-29
Минобороны Словакии заявило об отсутствии запрета поставок МиГ-29 Украине

Гава Минобороны Надь: у Словакии нет договора с Россией о запрете передать МиГ-29 Украине

© Public Domain / TSGT. BRAD FALLINИстребитель МиГ-29А армии Словакии
Истребитель МиГ-29А армии Словакии
© Public Domain / TSGT. BRAD FALLIN
Истребитель МиГ-29А армии Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Договора, запрещающего передавать МиГ-29 другим странам, у министерства обороны Словакии с РФ нет, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь.
Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ. При этом бывший премьер-министр Словакии, глава партии SMER Роберт Фицо счел эту передачу грубым нарушением норм конституции Словакии, что, по его словам, требует проведения квалифицированного расследования.
"Я дал (поручение) проверить существование такого договора, и в архиве министерства ничего такого не нашлось. Кроме того, устав ООН имеет преимущество перед любыми договорами. Россия его нарушила и при этом ссылается на международное право", - сказал Надь в эфире радио Expres, его слова приводит портал sme.sk. По его словам, российская сторона ссылается на договор 1997 года, который запрещает передачу боевых самолетов МиГ-29 третьим странам.
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из 13 истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
По словам Фицо, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно. Партия SMER, говорил Фицо, в понедельник планирует подать иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо также отметил, что в иске речь будет идти о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29
23 марта, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияРоссияУкраинаРоберт ФицоООНМиГ-29
 
 
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