https://ria.ru/20230327/slovakiya-1860970316.html

Президент Словакии озвучила неприятную для Украины правду

Президент Словакии озвучила неприятную для Украины правду - РИА Новости, 27.03.2023

Президент Словакии озвучила неприятную для Украины правду

В Словакии все меньше людей готовы продолжать оказывать поддержку Украине, приводит Idnes заявление президента республики Зузаны Чапутовой, сделанное на... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:49

2023-03-27T15:49

2023-03-27T16:23

в мире

словакия

украина

зузана чапутова

роберт фицо

специальная военная операция на украине

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Словакии все меньше людей готовы продолжать оказывать поддержку Украине, приводит Idnes заявление президента республики Зузаны Чапутовой, сделанное на Братиславской конференции по внешней политике."Что касается возможной военной помощи, то наши ресурсы ограничены. Если мы не будем инвестировать в собственную оборонную промышленность, — останемся беззащитны. Общественная поддержка Украины также иссякает", — отметила глава государства.По ее словам, многие жители страны по-прежнему готовы принимать украинских беженцев, но при этом большинство из них отметили снижение собственного уровня жизни после прибытия такого количества иностранных граждан."Дезинформация и неверное толкование используются для снижения общественной поддержки наших шагов. Из-за этого увеличивается разрыв между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан к происходящему", — подытожила Чапутова.На минувшей неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Как отметил министр обороны республики Ярослав Надь, отправка остальных самолетов произойдет в ближайшее время. При этом далеко не все поддержали такое решение Братиславы. Так, бывший премьер-министр страны и глава партии SMER Роберт Фицо заявил, что передача Украине Миг-29 была совершена с грубым нарушением норм конституции Словакии и требует проведения квалифицированного расследования.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html

https://ria.ru/20221212/bezhentsy-1838188100.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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украина

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в мире, словакия, украина, зузана чапутова, роберт фицо, сергей лавров, сша, нато, миг-29