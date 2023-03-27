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Российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов
Российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов - РИА Новости, 27.03.2023
Российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов
Российские военные уничтожили в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:23
2023-03-27T14:23
2023-03-27T14:23
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, харьковская область, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Безопасность
Российские войска в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов
Минобороны: ВС России в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов теробороны