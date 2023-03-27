https://ria.ru/20230327/shpionazh-1860883737.html

СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:51

2023-03-27T11:51

2023-03-27T11:51

в мире

польша

гданьск

россия

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России. Телеканал утверждает, что подозреваемый "собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве". "Во время допроса он дал признательные показания и рассказал подробности сотрудничества с россиянами", - утверждается в сообщении. Отмечается, что Окружной суд Гданьска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал задержанного на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты "по заданию российской разведки".

https://ria.ru/20230309/prigovor-1856887621.html

польша

гданьск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, гданьск, россия