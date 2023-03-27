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СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 27.03.2023
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11:51 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/shpionazh-1860883737.html
СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:51
2023-03-27T11:51
в мире
польша
гданьск
россия
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России. Телеканал утверждает, что подозреваемый "собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве". "Во время допроса он дал признательные показания и рассказал подробности сотрудничества с россиянами", - утверждается в сообщении. Отмечается, что Окружной суд Гданьска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал задержанного на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты "по заданию российской разведки".
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в мире, польша, гданьск, россия
В мире, Польша, Гданьск, Россия
СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

Польское ТВ сообщило о задержании иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России.
«
"Служба военной контрразведки по поручению окружной прокуратуры в Гданьске задержала иностранца, которому предъявлены обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки", - говорится в сообщении.
Телеканал утверждает, что подозреваемый "собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве".
"Во время допроса он дал признательные показания и рассказал подробности сотрудничества с россиянами", - утверждается в сообщении.
Отмечается, что Окружной суд Гданьска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал задержанного на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты "по заданию российской разведки".
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