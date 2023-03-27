СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
Польское ТВ сообщило о задержании иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польское телевидение сообщило о задержании иностранного гражданина по подозрению в якобы "разведывательной деятельности" в пользу России.
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"Служба военной контрразведки по поручению окружной прокуратуры в Гданьске задержала иностранца, которому предъявлены обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки", - говорится в сообщении.
Телеканал утверждает, что подозреваемый "собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве".
"Во время допроса он дал признательные показания и рассказал подробности сотрудничества с россиянами", - утверждается в сообщении.
Отмечается, что Окружной суд Гданьска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал задержанного на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты "по заданию российской разведки".