https://ria.ru/20230327/shor-1861030011.html
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению - РИА Новости, 27.03.2023
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
Молдавский оппозиционер Илан Шор предложил партии социалистов Молдавии (ПСРМ) присоединиться к протестному движению в стране, соответствующее видеообращение... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:06
2023-03-27T18:06
2023-03-27T18:06
в мире
молдавия
илан шор
псрм
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор предложил партии социалистов Молдавии (ПСРМ) присоединиться к протестному движению в стране, соответствующее видеообращение политик опубликовал в понедельник в своем Telegram-канале. Ранее исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что политсила, которую он представляет, предлагает внести поправки в конституцию и запретить депутатам парламента переходить из одной партии в другую. Накануне депутат от ПСРМ Ирина Лозован сообщила, что покидает политформирование и присоединится к "Движению для народа", созданному партией "Шор". Неделей ранее такое же решение принял социалист Александр Нестеровский. "Господин Батрынча, мое предложение остается в силе. Если вы готовы действительно сплотиться - без партийных флагов, без личных интересов в борьбе с действующим режимом, наши двери всегда открыты", - отметил Шор. Политик подчеркнул, что ПСРМ "обладает большим и качественным человеческим ресурсом, который мог бы бороться с антинародным режимом", поэтому, по словам Шора, он и его команда "делают предложения абсолютно всем для того, чтобы объединиться в уличных протестах против действующей антинародной власти". Политик призвал социалистов противостоять давлению со стороны властей и присоединиться к антиправительственным митингам. "Сегодня давление прокуратуры на лидеров ПСРМ является одной из ключевых точек принятия решения по участию в митингах и протестах против действующей власти. Да, так бывает, что в жизни надо принять решение – либо ты боишься прокуратуры и незаконных ее действий, либо ты выступаешь за интересы народа", - заявил Шор. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
https://ria.ru/20230325/dodon-1860599132.html
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в мире, молдавия, илан шор, псрм
В мире, Молдавия, Илан Шор, ПСРМ
Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
Оппозиционер Шор предложил социалистам Молдавии присоединиться к протестному движению
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости.
Молдавский оппозиционер Илан Шор предложил партии социалистов Молдавии (ПСРМ) присоединиться к протестному движению в стране, соответствующее видеообращение политик опубликовал
в понедельник в своем Telegram-канале.
Ранее исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что политсила, которую он представляет, предлагает внести поправки в конституцию и запретить депутатам парламента переходить из одной партии в другую. Накануне депутат от ПСРМ
Ирина Лозован сообщила, что покидает политформирование и присоединится к "Движению для народа", созданному партией "Шор". Неделей ранее такое же решение принял социалист Александр Нестеровский.
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"Господин Батрынча, мое предложение остается в силе. Если вы готовы действительно сплотиться - без партийных флагов, без личных интересов в борьбе с действующим режимом, наши двери всегда открыты", - отметил Шор.
Политик подчеркнул, что ПСРМ "обладает большим и качественным человеческим ресурсом, который мог бы бороться с антинародным режимом", поэтому, по словам Шора, он и его команда "делают предложения абсолютно всем для того, чтобы объединиться в уличных протестах против действующей антинародной власти".
Политик призвал социалистов противостоять давлению со стороны властей и присоединиться к антиправительственным митингам.
"Сегодня давление прокуратуры на лидеров ПСРМ является одной из ключевых точек принятия решения по участию в митингах и протестах против действующей власти. Да, так бывает, что в жизни надо принять решение – либо ты боишься прокуратуры и незаконных ее действий, либо ты выступаешь за интересы народа", - заявил Шор.
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В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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