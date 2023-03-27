https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск - РИА Новости, 27.03.2023
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:26
2023-03-27T13:26
2023-03-27T13:41
происшествия
россия
кирилл шамалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860921321_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_9a90aa9d0b23c923c81a6cfe1ac9ebfc.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Шамаловой, не указывается.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860921321_0:0:858:644_1920x0_80_0_0_caba5f2786c709564054a4e82a3201e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кирилл шамалов
Происшествия, Россия, Кирилл Шамалов
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшую жену российского бизнесмена Кирилла Шамалова Жанну