Рейтинг@Mail.ru
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 27.03.2023 (обновлено: 13:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск - РИА Новости, 27.03.2023
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск
Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:26
2023-03-27T13:41
происшествия
россия
кирилл шамалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860921321_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_9a90aa9d0b23c923c81a6cfe1ac9ebfc.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Шамаловой, не указывается.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860921321_0:0:858:644_1920x0_80_0_0_caba5f2786c709564054a4e82a3201e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кирилл шамалов
Происшествия, Россия, Кирилл Шамалов
Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшую жену российского бизнесмена Кирилла Шамалова Жанну

© Фото : @zhannasamalova108Жанна Шамалова
Жанна Шамалова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : @zhannasamalova108
Жанна Шамалова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Шамаловой, не указывается.
© МВД РоссииДанные о розыске Жанны Шамаловой
Данные о розыске Жанны Шамаловой
© МВД России
Данные о розыске Жанны Шамаловой
 
ПроисшествияРоссияКирилл Шамалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала