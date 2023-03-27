https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html

Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск

Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск - РИА Новости, 27.03.2023

Бывшую жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск

Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:26

2023-03-27T13:26

2023-03-27T13:41

происшествия

россия

кирилл шамалов

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывшая жена российского предпринимателя Кирилла Шамалова Жанна Шамалова объявлена в розыск, следует из базы розыска на сайте МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Шамаловой, не указывается.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кирилл шамалов