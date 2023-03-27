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Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества - РИА Новости, 27.03.2023
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17:52 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/serbiya-1861024278.html
Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества
Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества - РИА Новости, 27.03.2023
Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко дальнейшее развитие сотрудничества Белграда и Москвы. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:52
2023-03-27T17:52
в мире
сербия
россия
белград (город)
ивица дачич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко дальнейшее развитие сотрудничества Белграда и Москвы. Накануне Дачич заявил, что требования Запада к Белграду поддержать санкции против России несправедливы, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с РФ как раз во время введения ограничительных мер. Первый замглавы правительства Сербии принял российского посла в понедельник. "Глава сербской дипломатии снова отметил приверженность Сербии политике мира и сотрудничества с целью сохранения мира и стабильности на Западных Балканах. Подчеркнул, что Сербия останется посвященной диалогу как единственному пути для поиска компромиссного решения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Боцан-Харченко
Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества

Глава МИД Сербии Дачич обсудил с послом России Боцан-Харченко развитие сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко дальнейшее развитие сотрудничества Белграда и Москвы.
Накануне Дачич заявил, что требования Запада к Белграду поддержать санкции против России несправедливы, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с РФ как раз во время введения ограничительных мер.
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«
"Двое собеседников обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями о планах и действиях по направлениям дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, как и по сотрудничеству на многостороннем (международном – ред.) уровне", - сообщила пресс-служба МИД Сербии.
"Глава сербской дипломатии снова отметил приверженность Сербии политике мира и сотрудничества с целью сохранения мира и стабильности на Западных Балканах. Подчеркнул, что Сербия останется посвященной диалогу как единственному пути для поиска компромиссного решения", - говорится в сообщении.
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