https://ria.ru/20230327/serbiya-1861024278.html

Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества

Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества - РИА Новости, 27.03.2023

Глава МИД Сербии обсудил с послом России развитие сотрудничества

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко дальнейшее развитие сотрудничества Белграда и Москвы. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:52

2023-03-27T17:52

2023-03-27T17:52

в мире

сербия

россия

белград (город)

ивица дачич

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко дальнейшее развитие сотрудничества Белграда и Москвы. Накануне Дачич заявил, что требования Запада к Белграду поддержать санкции против России несправедливы, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с РФ как раз во время введения ограничительных мер. Первый замглавы правительства Сербии принял российского посла в понедельник. "Глава сербской дипломатии снова отметил приверженность Сербии политике мира и сотрудничества с целью сохранения мира и стабильности на Западных Балканах. Подчеркнул, что Сербия останется посвященной диалогу как единственному пути для поиска компромиссного решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр боцан-харченко