https://ria.ru/20230327/salmonella-1861042384.html

Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе

Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе - РИА Новости, 27.03.2023

Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе

Самонеллу выявили у трех отравившихся и трех работников кафе в Коврове, общее число заболевших после употребления пищи в организации составило 19, сообщило... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:51

2023-03-27T18:51

2023-03-27T18:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимирская область

ковров

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Самонеллу выявили у трех отравившихся и трех работников кафе в Коврове, общее число заболевших после употребления пищи в организации составило 19, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В минувшую субботу СУСК и прокуратура Владимирской области рассказали о проверках, организованных после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове. По версии следствия, в период с 21 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Отмечалось, что среди пострадавших нет пациентов в тяжелом или критическом состоянии. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 27 марта выявлено три новых случая заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятии общественного питания "Пиццерия То-То"... Таким образом, на настоящий момент выявлено 19 случаев заболеваний, в том числе у двоих детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что лабораторным исследованием материалов "подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от трех заболевших, а также от трех работников кафе", а именно от двух поваров и одного администратора.

https://ria.ru/20230322/yazva-1859728116.html

https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковров, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия