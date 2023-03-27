https://ria.ru/20230327/salmonella-1861042384.html
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе - РИА Новости, 27.03.2023
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе
Самонеллу выявили у трех отравившихся и трех работников кафе в Коврове, общее число заболевших после употребления пищи в организации составило 19, сообщило... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:51
2023-03-27T18:51
2023-03-27T18:51
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковров
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Самонеллу выявили у трех отравившихся и трех работников кафе в Коврове, общее число заболевших после употребления пищи в организации составило 19, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В минувшую субботу СУСК и прокуратура Владимирской области рассказали о проверках, организованных после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове. По версии следствия, в период с 21 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Отмечалось, что среди пострадавших нет пациентов в тяжелом или критическом состоянии. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 27 марта выявлено три новых случая заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятии общественного питания "Пиццерия То-То"... Таким образом, на настоящий момент выявлено 19 случаев заболеваний, в том числе у двоих детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что лабораторным исследованием материалов "подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от трех заболевших, а также от трех работников кафе", а именно от двух поваров и одного администратора.
https://ria.ru/20230322/yazva-1859728116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковров, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимирская область, Ковров, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у нескольких посетителей и работников пиццерии
РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости.
Самонеллу выявили у трех отравившихся и трех работников кафе в Коврове, общее число заболевших после употребления пищи в организации составило 19, сообщило
региональное управление Роспотребнадзора.
В минувшую субботу СУСК и прокуратура Владимирской области рассказали о проверках, организованных после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове. По версии следствия, в период с 21 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Отмечалось, что среди пострадавших нет пациентов в тяжелом или критическом состоянии.
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"Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 27 марта выявлено три новых случая заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятии общественного питания "Пиццерия То-То"... Таким образом, на настоящий момент выявлено 19 случаев заболеваний, в том числе у двоих детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лабораторным исследованием материалов "подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от трех заболевших, а также от трех работников кафе", а именно от двух поваров и одного администратора.
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