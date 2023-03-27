https://ria.ru/20230327/rossiya-1860893654.html
Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России
Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России - РИА Новости, 27.03.2023
Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России
США пора начать переживать из-за партнерства России и Китая, заявил бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:17
2023-03-27T12:17
2023-03-27T14:50
в мире
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китай
си цзиньпин
джо байден
сша
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США пора начать переживать из-за партнерства России и Китая, заявил бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News."Мы должны начать беспокоиться. Путин и Си встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке, — яркий показатель изменения отношения России и Китая, а также их союзников к США", — сказал он.По словам эксперта, политика Владимира Путина и Си Цзиньпин говорит об угасающем мировом авторитете США, а администрация Джо Байдена всеми своими действиями подтверждает их позицию. После бегства из Афганистана в 2021 году Москва и Пекин увидели слабость Вашингтона, испытывают его на прочность, добавил Рэтклифф.На прошлой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. По итогам двух дней переговоров лидеры России и КНР подписали два заявления, а встречу назвали успешной.
https://ria.ru/20230326/razgovor-1860769913.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Владимир Путин
Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России
Экс-директор Нацразведки США Рэтклифф призвал задуматься о сотрудничестве России и Китая