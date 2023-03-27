https://ria.ru/20230327/rossiya-1860888095.html

СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги

СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги

Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:59

2023-03-27T11:59

2023-03-27T13:43

в мире

россия

китай

си цзиньпин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в статье для издания South China Morning Post. "Европа и остальные встанут на сторону победителя. ЕС сейчас явно сильно ослаблен войной на Украине, поскольку поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, назвав Китай и Россию "экзистенциальными угрозами", Североатлантический альянс сделал то, чего всегда боялись военные стратеги, — ему придется сражаться против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.

https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html

https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859560868.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, си цзиньпин, нато