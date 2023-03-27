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СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги - РИА Новости, 27.03.2023
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11:59 27.03.2023 (обновлено: 13:43 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rossiya-1860888095.html
СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги
СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги
Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:59
2023-03-27T13:43
в мире
россия
китай
си цзиньпин
нато
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в статье для издания South China Morning Post. "Европа и остальные встанут на сторону победителя. ЕС сейчас явно сильно ослаблен войной на Украине, поскольку поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, назвав Китай и Россию "экзистенциальными угрозами", Североатлантический альянс сделал то, чего всегда боялись военные стратеги, — ему придется сражаться против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, нато
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, НАТО
СМИ: НАТО спровоцировала то, чего всегда боялись военные стратеги

SCMP: НАТО спровоцировала сближение России и Китая и обрела внушительных соперников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в статье для издания South China Morning Post.
"Европа и остальные встанут на сторону победителя. ЕС сейчас явно сильно ослаблен войной на Украине, поскольку поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты", — говорится в публикации.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
Вчера, 09:25
В статье отмечается, что, назвав Китай и Россию "экзистенциальными угрозами", Североатлантический альянс сделал то, чего всегда боялись военные стратеги, — ему придется сражаться против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.
Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания. В первый день лидеры России и Китая беседовали с глазу на глаз около четырех с половиной часов, во второй день переговоры в различных форматах заняли примерно шесть часов.
Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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