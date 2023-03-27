https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html

Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу - РИА Новости, 27.03.2023

Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:07

2023-03-27T00:07

2023-03-27T00:53

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860740840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_644882578a6f4b0eb0ac5ee16ed8a383.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан. "В числе ключевых задач Росгвардии борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России. "Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", - сказал глава государства. Особые слова благодарности и признательности Путин высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии. Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу. "Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной трудной, ратной работой", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230327/zolotov-1860799411.html

https://ria.ru/20230327/geroi-1860800405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником "Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником 2023-03-27T00:07 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, безопасность