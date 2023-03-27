https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html
Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу
Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу - РИА Новости, 27.03.2023
Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу
Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:07
2023-03-27T00:07
2023-03-27T00:53
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан. "В числе ключевых задач Росгвардии борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России. "Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", - сказал глава государства. Особые слова благодарности и признательности Путин высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии. Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу. "Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной трудной, ратной работой", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230327/zolotov-1860799411.html
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"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
2023-03-27T00:07
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РИА Новости
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Безопасность
Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу
Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу, отметив, что у нее сложные направления работы, где требуется профессионализм, строгое соблюдение закона и нацеленность на конкретные результаты в интересах безопасности и защиты прав и свобод граждан.
"В числе ключевых задач Росгвардии борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии России.
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"Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", - сказал глава государства.
Особые слова благодарности и признательности Путин высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН
, СОБР, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии.
Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу.
"Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной трудной, ратной работой", - добавил Путин.
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