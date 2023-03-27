https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html
Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО
Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 27.03.2023
Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО
Представители Росгвардии действуют смело и решительно в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:04
2023-03-27T00:04
2023-03-27T02:59
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Росгвардии действуют смело и решительно в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии, который отмечается 27 марта."В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие," — сказал Путин.Он пожелал здоровья и успехов военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу и ветеранам Росгвардии, а также их родным и близким."Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", — отметил глава государства.Слова благодарности президент высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР и других служб, ставших основой современной Росгвардии.Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html
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"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
2023-03-27T00:04
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Владимир Путин, Украина
Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО
Путин: в ходе СВО росгвардейцы действуют смело и решительно, проявляя бесстрашие
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Росгвардии действуют смело и решительно в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии, который отмечается 27 марта.
"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие," — сказал Путин.
Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу
Он пожелал здоровья и успехов военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу и ветеранам Росгвардии, а также их родным и близким.
"Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", — отметил глава государства.
Слова благодарности президент высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН
, СОБР и других служб, ставших основой современной Росгвардии.
Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу.
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