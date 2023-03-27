https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html

Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО

Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 27.03.2023

Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО

Представители Росгвардии действуют смело и решительно в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:04

2023-03-27T00:04

2023-03-27T02:59

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Росгвардии действуют смело и решительно в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии, который отмечается 27 марта."В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие," — сказал Путин.Он пожелал здоровья и успехов военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу и ветеранам Росгвардии, а также их родным и близким."Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", — отметил глава государства.Слова благодарности президент высказал и в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР и других служб, ставших основой современной Росгвардии.Он также подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение отечеству и народу.

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html

https://ria.ru/20230327/zolotov-1860799411.html

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"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником "Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу" – Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником 2023-03-27T00:04 true PT2M30S

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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин, украина