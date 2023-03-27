https://ria.ru/20230327/rosatom-1860815119.html

В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути

В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути - РИА Новости, 27.03.2023

В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути

"Росатом" значительно улучшил порядок прохода судов по Северному морскому пути, удалось снизить риски возникновения "пробок" во льдах, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T07:11

2023-03-27T07:11

2023-03-27T09:28

экономика

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" значительно улучшил порядок прохода судов по Северному морскому пути, удалось снизить риски возникновения "пробок" во льдах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП госкорпорации Максим Кулинко. В конце 2021 более 20 торговых судов застряли на маршруте из-за сложных ледовых условий, операция по их освобождению заняла две недели.В 2022 году "Росатом" начал выдавать разрешения на проход судов по СМП, в госкорпорации уже видят большой положительный эффект.Прежде всего, когда известно, сколько и какие суда подали заявки на разрешение пройти по Севморпути, куда и когда они станут идти, возможно планировать и расстановку ледокольного флота, и отслеживать, движутся ли суда так, как они заявили, пояснил Кулинко. Это позволяет своевременно обеспечивать необходимую гидрометеорологическую и ледовую информацию, которая крайне важна для владельцев судов. По словам собеседника агентства, в "Росатоме" не слышали о каких-либо жалобах от них. "Росатом" просит, чтобы судовладельцы заблаговременно, уже за 120 дней до рейса, оповещали о своих планах, а за пять суток сообщали, что суда уже заходят, добавил собеседник агентства.Это позволяет оценить ледовую обстановку и предложить капитану оптимальные маршруты, а также спланировать необходимое ледокольное сопровождение, заключил Кулинко.

https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html

https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

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экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"