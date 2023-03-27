https://ria.ru/20230327/rosatom-1860815119.html
В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути
В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути - РИА Новости, 27.03.2023
В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути
"Росатом" значительно улучшил порядок прохода судов по Северному морскому пути, удалось снизить риски возникновения "пробок" во льдах, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:11
2023-03-27T07:11
2023-03-27T09:28
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/25/1531362540_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85b3d211cdd986d857f0a66d72d95b21.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" значительно улучшил порядок прохода судов по Северному морскому пути, удалось снизить риски возникновения "пробок" во льдах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП госкорпорации Максим Кулинко. В конце 2021 более 20 торговых судов застряли на маршруте из-за сложных ледовых условий, операция по их освобождению заняла две недели.В 2022 году "Росатом" начал выдавать разрешения на проход судов по СМП, в госкорпорации уже видят большой положительный эффект.Прежде всего, когда известно, сколько и какие суда подали заявки на разрешение пройти по Севморпути, куда и когда они станут идти, возможно планировать и расстановку ледокольного флота, и отслеживать, движутся ли суда так, как они заявили, пояснил Кулинко. Это позволяет своевременно обеспечивать необходимую гидрометеорологическую и ледовую информацию, которая крайне важна для владельцев судов. По словам собеседника агентства, в "Росатоме" не слышали о каких-либо жалобах от них. "Росатом" просит, чтобы судовладельцы заблаговременно, уже за 120 дней до рейса, оповещали о своих планах, а за пять суток сообщали, что суда уже заходят, добавил собеседник агентства.Это позволяет оценить ледовую обстановку и предложить капитану оптимальные маршруты, а также спланировать необходимое ледокольное сопровождение, заключил Кулинко.
https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html
https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/25/1531362540_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9812131b3728b5fd2380e0a964c6b281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В "Росатоме" рассказали об улучшении порядка прохода судов на Севморпути
"Росатом": порядок прохода судов на Северном морском пути удалось значительно улучшить
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" значительно улучшил порядок прохода судов по Северному морскому пути, удалось снизить риски возникновения "пробок" во льдах, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП госкорпорации Максим Кулинко.
В конце 2021 более 20 торговых судов застряли на маршруте из-за сложных ледовых условий, операция по их освобождению заняла две недели.
«
"После того случая руководством страны было принято решение сосредоточить всю ответственность за судоходство по Севморпути в одном "окне", в "Росатоме". Были внесены необходимые изменения в федеральное законодательство и образовано ФГБУ "ГлавСевморпуть", которому поручено заниматься этой деятельностью", — напомнил Кулинко.
В 2022 году "Росатом" начал выдавать разрешения на проход судов по СМП, в госкорпорации уже видят большой положительный эффект.
"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников
Прежде всего, когда известно, сколько и какие суда подали заявки на разрешение пройти по Севморпути, куда и когда они станут идти, возможно планировать и расстановку ледокольного флота, и отслеживать, движутся ли суда так, как они заявили, пояснил Кулинко. Это позволяет своевременно обеспечивать необходимую гидрометеорологическую и ледовую информацию, которая крайне важна для владельцев судов.
По словам собеседника агентства, в "Росатоме" не слышали о каких-либо жалобах от них.
«
"Более того, мы же немного усложнили разрешительную деятельность — теперь разрешение может быть не только выдано, но и приостановлено и даже отозвано. Пока таких примеров всего пять из 750 заявлений с момента внесения изменений в законодательство. Кстати, в каждом конкретном случае работники "ГлавСевморпути" находились в прямом контакте с судовладельцами, разъясняли, в чем проблема, и только потом принимали юридически значимые действия", — отметил Кулинко.
"Росатом" просит, чтобы судовладельцы заблаговременно, уже за 120 дней до рейса, оповещали о своих планах, а за пять суток сообщали, что суда уже заходят, добавил собеседник агентства.
Это позволяет оценить ледовую обстановку и предложить капитану оптимальные маршруты, а также спланировать необходимое ледокольное сопровождение, заключил Кулинко.
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС