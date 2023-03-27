https://ria.ru/20230327/rayffayzenbank-1860935706.html
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц - РИА Новости, 27.03.2023
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:07
2023-03-27T14:07
2023-03-27T14:22
экономика
сша
райффайзенбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма будет составлять 20 тысяч долларов США. Переводы в EUR доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов: с 3 апреля минимальная сумма составит 20 тысяч евро", — говорится в заявлении.В организации объяснили, что введение новых ограничительных мер обусловлено необходимостью не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в валюте.В то же время в других иностранных валютах минимальные суммы переводов не изменились: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Ограничений на входящие переводы в валюте нет, добавили в банке.Уточняется, что комиссия по таким переводам будет зафиксирована на уровне 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.
https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0395b58db76758aaa417446f8b6f0f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, райффайзенбанк, россия
Экономика, США, Райффайзенбанк, Россия
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Райффайзенбанк сообщил об ограничении возможности валютных переводов для физлиц с 3 апреля