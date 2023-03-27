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Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц - РИА Новости, 27.03.2023
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14:07 27.03.2023 (обновлено: 14:22 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rayffayzenbank-1860935706.html
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц - РИА Новости, 27.03.2023
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц
Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:07
2023-03-27T14:22
экономика
сша
райффайзенбанк
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма будет составлять 20 тысяч долларов США. Переводы в EUR доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов: с 3 апреля минимальная сумма составит 20 тысяч евро", — говорится в заявлении.В организации объяснили, что введение новых ограничительных мер обусловлено необходимостью не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в валюте.В то же время в других иностранных валютах минимальные суммы переводов не изменились: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Ограничений на входящие переводы в валюте нет, добавили в банке.Уточняется, что комиссия по таким переводам будет зафиксирована на уровне 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.
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экономика, сша, райффайзенбанк, россия
Экономика, США, Райффайзенбанк, Россия
Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк сообщил об ограничении возможности валютных переводов для физлиц с 3 апреля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма будет составлять 20 тысяч долларов США. Переводы в EUR доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов: с 3 апреля минимальная сумма составит 20 тысяч евро", — говорится в заявлении.
В организации объяснили, что введение новых ограничительных мер обусловлено необходимостью не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в валюте.
В то же время в других иностранных валютах минимальные суммы переводов не изменились: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Ограничений на входящие переводы в валюте нет, добавили в банке.
Уточняется, что комиссия по таким переводам будет зафиксирована на уровне 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.
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