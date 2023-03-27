Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Херш: США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" за пару дней, но не будут
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Вы знаете, у нас ведь невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы - мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал", - сказал Херш в интервью RT.
"И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", - добавил он.
По мнению Херша, США не будут расследовать взрывы на "Северных потоках", потому что в Белом доме и так знают, что "это сделал президент (Джо Байден - прим.)".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.