https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html

Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"

Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023

Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"

США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:36

2023-03-27T22:36

2023-03-27T22:36

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Вы знаете, у нас ведь невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы - мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал", - сказал Херш в интервью RT. "И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", - добавил он. По мнению Херша, США не будут расследовать взрывы на "Северных потоках", потому что в Белом доме и так знают, что "это сделал президент (Джо Байден - прим.)". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860907327.html

https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861079434.html

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сша, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", владимир путин, в мире