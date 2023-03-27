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Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
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22:36 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:36
2023-03-27T22:36
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Вы знаете, у нас ведь невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы - мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал", - сказал Херш в интервью RT. "И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", - добавил он. По мнению Херша, США не будут расследовать взрывы на "Северных потоках", потому что в Белом доме и так знают, что "это сделал президент (Джо Байден - прим.)". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860907327.html
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сша, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", владимир путин, в мире
США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин, В мире
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"

Херш: США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" за пару дней, но не будут

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США могли бы расследовать взрывы на "Северных потоках" в течение нескольких дней, но в Белом доме этим заниматься не будут, заявил в интервью в понедельник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Вы знаете, у нас ведь невероятные разведывательные возможности: и радиоэлектронная разведка, и источники, с нами работает большинство стран Европы - мы могли бы получить ответ на этот вопрос в течение нескольких дней. Но вопроса, конечно, никто не задал", - сказал Херш в интервью RT.
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"И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", - добавил он.
По мнению Херша, США не будут расследовать взрывы на "Северных потоках", потому что в Белом доме и так знают, что "это сделал президент (Джо Байден - прим.)".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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СШАСеймур ХершДжо БайденСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"Владимир ПутинВ мире
 
 
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