https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861079434.html

Небензя подверг сомнению объективность расследований по "Северным потокам"

Небензя подверг сомнению объективность расследований по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023

Небензя подверг сомнению объективность расследований по "Северным потокам"

У России есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и ФРГ диверсии на "Северных потоках", заявил на... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:17

2023-03-27T22:17

2023-03-27T22:44

северный поток

в мире

сша

василий небензя

сеймур херш

владимир путин

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ООН, 27 мар – РИА Новости. У России есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и ФРГ диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ, призывающую генсека ООН создать международную комиссию для расследования этих диверсий."Мы выдвинули такую инициативу, поскольку у нас есть серьезные, весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами. Они, к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности с нашей страной как наиболее пострадавшей", - сказал Небензя."Более того, эти страны сознательно и последовательно пытаются ввести Совет в заблуждение: дескать, Россия была проинформирована об их усилиях", - добавил он.Как указал постпред, из переписки с тремя странами видно, что ничего кроме отписок РФ от властей этих государств не получала.В данный момент известно, что Швеция, Дания и Германия проводят свои расследования происшедшего.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860820786.html

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северный поток, в мире, сша, василий небензя, сеймур херш, владимир путин, северный поток — 2, авария на "северных потоках"