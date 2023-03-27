https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861020527.html

Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов

Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов - РИА Новости, 27.03.2023

Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:37

2023-03-27T17:37

2023-03-27T17:39

в мире

сша

молдавия

вадим красносельский

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил американским правоохранителям подключиться к расследованию предотвращенных терактов в регионе. "Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР. Глава приднестровского государства отметил, что сотрудникам Федерального бюро расследований готовы предоставить доступ к собранной доказательной базе и оказать содействие для детального и всеобъемлющего изучения материалов следствия", - сообщает пресс-служба главы ПМР. Красносельский, напомнил, что в составе делегации ОБСЕ, на членов которой готовилось несостоявшееся покушение, была гражданка США – глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг. "Основная цель международного взаимодействия по линии профильных служб – установить все обстоятельства планируемого масштабного преступления и не допустить повторения подобного. ", - говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР. Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.

https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860111838.html

https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, молдавия, вадим красносельский, обсе, фбр