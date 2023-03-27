Рейтинг@Mail.ru
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 27.03.2023 (обновлено: 17:39 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861020527.html
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов - РИА Новости, 27.03.2023
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:37
2023-03-27T17:39
в мире
сша
молдавия
вадим красносельский
обсе
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил американским правоохранителям подключиться к расследованию предотвращенных терактов в регионе. "Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР. Глава приднестровского государства отметил, что сотрудникам Федерального бюро расследований готовы предоставить доступ к собранной доказательной базе и оказать содействие для детального и всеобъемлющего изучения материалов следствия", - сообщает пресс-служба главы ПМР. Красносельский, напомнил, что в составе делегации ОБСЕ, на членов которой готовилось несостоявшееся покушение, была гражданка США – глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг. "Основная цель международного взаимодействия по линии профильных служб – установить все обстоятельства планируемого масштабного преступления и не допустить повторения подобного. ", - говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР. Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860111838.html
https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html
сша
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7de8b8248e2fafd48176df0c4339de35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, молдавия, вадим красносельский, обсе, фбр
В мире, США, Молдавия, Вадим Красносельский, ОБСЕ, ФБР
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов

Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию предотвращенных терактов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил американским правоохранителям подключиться к расследованию предотвращенных терактов в регионе.
"Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР. Глава приднестровского государства отметил, что сотрудникам Федерального бюро расследований готовы предоставить доступ к собранной доказательной базе и оказать содействие для детального и всеобъемлющего изучения материалов следствия", - сообщает пресс-служба главы ПМР.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Глава Приднестровья назвал цель готовившихся в республике терактов
23 марта, 15:54
Красносельский, напомнил, что в составе делегации ОБСЕ, на членов которой готовилось несостоявшееся покушение, была гражданка США – глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.
"Основная цель международного взаимодействия по линии профильных служб – установить все обстоятельства планируемого масштабного преступления и не допустить повторения подобного. ", - говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт
14 марта, 13:06
 
В миреСШАМолдавияВадим КрасносельскийОБСЕФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала