Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию терактов
Лидер Приднестровья предложил США подключиться к расследованию предотвращенных терактов
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече в понедельник с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном предложил американским правоохранителям подключиться к расследованию предотвращенных терактов в регионе.
"Президент ПМР, подчеркивая открытость проводимого приднестровскими правоохранительными органами расследования, предложил подключиться к нему специалистам ФБР. Глава приднестровского государства отметил, что сотрудникам Федерального бюро расследований готовы предоставить доступ к собранной доказательной базе и оказать содействие для детального и всеобъемлющего изучения материалов следствия", - сообщает пресс-служба главы ПМР.
Красносельский, напомнил, что в составе делегации ОБСЕ, на членов которой готовилось несостоявшееся покушение, была гражданка США – глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.
"Основная цель международного взаимодействия по линии профильных служб – установить все обстоятельства планируемого масштабного преступления и не допустить повторения подобного. ", - говорится в сообщении пресс-службы главы ПМР.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.