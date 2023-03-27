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Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС - РИА Новости, 27.03.2023
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16:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/raspad-1860996373.html
Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС
Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС
США напрямую заинтересованы в распаде Евросоюза, чтобы устранить экономического конкурента, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:40
2023-03-27T16:40
вашингтон (штат)
россия
европа
николай патрушев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США напрямую заинтересованы в распаде Евросоюза, чтобы устранить экономического конкурента, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока. "Во многом именно для этого Вашингтон раскручивал историю с антироссийскими санкциями. На наших глазах происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий", - пояснил Патрушев. Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от КНР, добавил он.
https://ria.ru/20230327/evropa-1860994157.html
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вашингтон (штат), россия, европа, николай патрушев, евросоюз, в мире
Вашингтон (штат), Россия, Европа, Николай Патрушев, Евросоюз, В мире
Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС

Патрушев: США напрямую заинтересованы в распаде ЕС, чтобы устранить конкурента

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США напрямую заинтересованы в распаде Евросоюза, чтобы устранить экономического конкурента, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока.
"Во многом именно для этого Вашингтон раскручивал историю с антироссийскими санкциями. На наших глазах происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий", - пояснил Патрушев.
Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от КНР, добавил он.
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