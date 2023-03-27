https://ria.ru/20230327/raspad-1860996373.html

Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС

Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев рассказал, кто заинтересован в распаде ЕС

США напрямую заинтересованы в распаде Евросоюза, чтобы устранить экономического конкурента, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:40

2023-03-27T16:40

2023-03-27T16:40

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николай патрушев

евросоюз

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США напрямую заинтересованы в распаде Евросоюза, чтобы устранить экономического конкурента, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока. "Во многом именно для этого Вашингтон раскручивал историю с антироссийскими санкциями. На наших глазах происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий", - пояснил Патрушев. Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от КНР, добавил он.

https://ria.ru/20230327/evropa-1860994157.html

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вашингтон (штат), россия, европа, николай патрушев, евросоюз, в мире