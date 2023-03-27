https://ria.ru/20230327/pvo-1860942928.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.03.2023
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:28
2023-03-27T14:28
2023-03-27T14:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
ми-8 амтш
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской народной республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другие боевые бронированные машины, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860941161.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 дронов