https://ria.ru/20230327/pvo-1860942928.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.03.2023

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:28

2023-03-27T14:28

2023-03-27T14:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

ми-8 амтш

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 и 13 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской народной республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другие боевые бронированные машины, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860941161.html

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность