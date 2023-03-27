Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ
GT: решение Путина разместить ТЯО в Белоруссии нарушило планы США по ослаблению России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин в статье для Global Times.
"Планируемое Москвой размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало не только ответом на прошлые и нынешние провокации НАТО. Оно также направлено на сдерживание потенциальных действий со стороны США в будущем", — отметил он.
Решение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном вызвало ответную реакцию со стороны Кремля. В целом такое поведение Лондона говорит о готовности западных стран нарушать красные линии в отношении поставок ВСУ, пояснил специалист.
"США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие у порога России, представляя серьезную угрозу ее национальной безопасности", — добавил Сун Чжунпин.
Профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков Ван Шуо, в свою очередь, считает, что действия Белого дома обусловлены стремлением ослабить Россию и тем самым сохранить американское мировое господство.
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"Вашингтон не хочет видеть победу России на поле боя. Если Украина проиграет, это означает, что проиграет НАТО, а США потеряют глобальное лидерство и гегемонию. Это цена, которую они не могут себе позволить", — говорится в материале.
В то же время такая политика Соединенных Штатов может привести к серьезным последствиям, поскольку она представляет угрозу для других западных стран, подытоживают авторы в статьи.