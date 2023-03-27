https://ria.ru/20230327/putin-1861058170.html

Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ

Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ

Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:58

2023-03-27T19:58

2023-03-27T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин в статье для Global Times."Планируемое Москвой размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало не только ответом на прошлые и нынешние провокации НАТО. Оно также направлено на сдерживание потенциальных действий со стороны США в будущем", — отметил он.Решение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном вызвало ответную реакцию со стороны Кремля. В целом такое поведение Лондона говорит о готовности западных стран нарушать красные линии в отношении поставок ВСУ, пояснил специалист."США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие у порога России, представляя серьезную угрозу ее национальной безопасности", — добавил Сун Чжунпин.Профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков Ван Шуо, в свою очередь, считает, что действия Белого дома обусловлены стремлением ослабить Россию и тем самым сохранить американское мировое господство.В то же время такая политика Соединенных Штатов может привести к серьезным последствиям, поскольку она представляет угрозу для других западных стран, подытоживают авторы в статьи.

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html

россия

белоруссия

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в мире, россия, белоруссия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины