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Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 27.03.2023 (обновлено: 22:43 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/putin-1861058170.html
Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ
Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ
Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:58
2023-03-27T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
сша
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин в статье для Global Times."Планируемое Москвой размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало не только ответом на прошлые и нынешние провокации НАТО. Оно также направлено на сдерживание потенциальных действий со стороны США в будущем", — отметил он.Решение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном вызвало ответную реакцию со стороны Кремля. В целом такое поведение Лондона говорит о готовности западных стран нарушать красные линии в отношении поставок ВСУ, пояснил специалист."США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие у порога России, представляя серьезную угрозу ее национальной безопасности", — добавил Сун Чжунпин.Профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков Ван Шуо, в свою очередь, считает, что действия Белого дома обусловлены стремлением ослабить Россию и тем самым сохранить американское мировое господство.В то же время такая политика Соединенных Штатов может привести к серьезным последствиям, поскольку она представляет угрозу для других западных стран, подытоживают авторы в статьи.
https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
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в мире, россия, белоруссия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Ответ Путина на провокацию Запада разрушил планы США, пишут СМИ

GT: решение Путина разместить ТЯО в Белоруссии нарушило планы США по ослаблению России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Соединенных Штатов по ослаблению России, написал военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин в статье для Global Times.
"Планируемое Москвой размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало не только ответом на прошлые и нынешние провокации НАТО. Оно также направлено на сдерживание потенциальных действий со стороны США в будущем", — отметил он.
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию
Вчера, 12:42
Решение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном вызвало ответную реакцию со стороны Кремля. В целом такое поведение Лондона говорит о готовности западных стран нарушать красные линии в отношении поставок ВСУ, пояснил специалист.
"США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие у порога России, представляя серьезную угрозу ее национальной безопасности", — добавил Сун Чжунпин.
Профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков Ван Шуо, в свою очередь, считает, что действия Белого дома обусловлены стремлением ослабить Россию и тем самым сохранить американское мировое господство.
«
"Вашингтон не хочет видеть победу России на поле боя. Если Украина проиграет, это означает, что проиграет НАТО, а США потеряют глобальное лидерство и гегемонию. Это цена, которую они не могут себе позволить", — говорится в материале.
В то же время такая политика Соединенных Штатов может привести к серьезным последствиям, поскольку она представляет угрозу для других западных стран, подытоживают авторы в статьи.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияСШАВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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