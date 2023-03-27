ВЦИОМ выяснил, где хотели бы побывать россияне, путешествуя во времени
ВЦИОМ: наибольший интерес у россиян при возможности путешествия во времени вызвал ХХ век
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди в исторических костюмах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Люди в исторических костюмах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) при возможности путешествия во времени хотели бы оказаться в XX веке, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Почти треть россиян (29%) при возможности путешествия во времени хотели бы оказаться в XX веке: 18% хотели бы побывать в целом в этом времени, 4% - во времена Советского союза, 3% - во второй половине века, 2% - в начале века, 1% - в конце и 1% - во времена Второй Мировой войны.
В XXI веке хотели бы оказаться 10%: 6% в XXI веке в целом, 4% - в настоящем времени. В будущем хотели бы оказаться только 3% опрошенных. Во времена до XVIII века - 6%.
Более популярными оказались XIX век, в котором хотели бы оказаться 16% респондентов, и XVII век, в котором хотели бы побывать 12%. При этом 2% пожелали оказаться во времена Петра Великого, а 1% - во времена Екатерины II.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проведен 11 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.