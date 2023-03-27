https://ria.ru/20230327/puteshestviya-1860854375.html

ВЦИОМ выяснил, где хотели бы побывать россияне, путешествуя во времени

ВЦИОМ выяснил, где хотели бы побывать россияне, путешествуя во времени - РИА Новости, 27.03.2023

ВЦИОМ выяснил, где хотели бы побывать россияне, путешествуя во времени

Почти треть россиян (29%) при возможности путешествия во времени хотели бы оказаться в XX веке, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:41

2023-03-27T10:41

2023-03-27T10:41

общество

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148109/76/1481097604_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_901211a4d87b47a62be1d9c706d0d375.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) при возможности путешествия во времени хотели бы оказаться в XX веке, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть россиян (29%) при возможности путешествия во времени хотели бы оказаться в XX веке: 18% хотели бы побывать в целом в этом времени, 4% - во времена Советского союза, 3% - во второй половине века, 2% - в начале века, 1% - в конце и 1% - во времена Второй Мировой войны. В XXI веке хотели бы оказаться 10%: 6% в XXI веке в целом, 4% - в настоящем времени. В будущем хотели бы оказаться только 3% опрошенных. Во времена до XVIII века - 6%. Более популярными оказались XIX век, в котором хотели бы оказаться 16% респондентов, и XVII век, в котором хотели бы побывать 12%. При этом 2% пожелали оказаться во времена Петра Великого, а 1% - во времена Екатерины II. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ -Спутник" проведен 11 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230327/lichnosti-1860831951.html

https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом