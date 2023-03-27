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Протестующие попали в парламент Израиля - РИА Новости, 27.03.2023
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15:29 27.03.2023 (обновлено: 15:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/protest-1860963155.html
Протестующие попали в парламент Израиля
Протестующие попали в парламент Израиля - РИА Новости, 27.03.2023
Протестующие попали в парламент Израиля
Трое протестующих попали в здание Кнессета Израиля и требовали отставки министра образования Йоава Киша, но их вывели, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:29
2023-03-27T15:46
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
ликуд
протесты против судебной реформы в израиле
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Трое протестующих попали в здание Кнессета Израиля и требовали отставки министра образования Йоава Киша, но их вывели, сообщает издание Haaretz. "Три участника протеста зашли в Кнессет, крича, что министр образования от (партии) "Ликуд" Йоав Киш должен уйти в отставку, после этого их вывели из Кнессета", - говорится в сообщении издания. По данным издания Times of Israel, десятки тысяч протестующих собрались у здания Кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Ожидается, что Нетаньяху в понедельник объявит о приостановке судебной реформы на фоне стихийных протестов по всему Израилю. В крупных городах нарушена работа общественного транспорта и наблюдаются перекрытия дорог. Десятки рейсов отменены в аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников. Различные профсоюзы объявили о присоединении к протестам. Сейчас в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В этой системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Предлагаемые поправки в законодательство подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Новое законодательство предоставит правящей коалиции, располагающей большинством мандатов в Кнессете, беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также даст правительству контроль над назначением судей. Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии в стране. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие реформы поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
https://ria.ru/20230215/izrail-1851923669.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, ликуд, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, Ликуд, Протесты против судебной реформы в Израиле
Протестующие попали в парламент Израиля

Трое протестующих попали в Кнессет и призывали к отставке министра образования Израиля

© AP Photo / Maya AlerruzzoСотрудники службы безопасности задеживают протестующего, ворвавшегося в здание парламента в Иерусалиме. 27 марта 2023
Сотрудники службы безопасности задеживают протестующего, ворвавшегося в здание парламента в Иерусалиме. 27 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Maya Alerruzzo
Сотрудники службы безопасности задеживают протестующего, ворвавшегося в здание парламента в Иерусалиме. 27 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Трое протестующих попали в здание Кнессета Израиля и требовали отставки министра образования Йоава Киша, но их вывели, сообщает издание Haaretz.
"Три участника протеста зашли в Кнессет, крича, что министр образования от (партии) "Ликуд" Йоав Киш должен уйти в отставку, после этого их вывели из Кнессета", - говорится в сообщении издания.
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По данным издания Times of Israel, десятки тысяч протестующих собрались у здания Кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.
Ожидается, что Нетаньяху в понедельник объявит о приостановке судебной реформы на фоне стихийных протестов по всему Израилю. В крупных городах нарушена работа общественного транспорта и наблюдаются перекрытия дорог. Десятки рейсов отменены в аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников. Различные профсоюзы объявили о присоединении к протестам.
Сейчас в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В этой системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять.
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Предлагаемые поправки в законодательство подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Новое законодательство предоставит правящей коалиции, располагающей большинством мандатов в Кнессете, беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также даст правительству контроль над назначением судей.
Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии в стране. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие реформы поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляЛикудПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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