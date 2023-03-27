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Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной - РИА Новости, 27.03.2023
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной
Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти", первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:57
2023-03-27T20:57
2023-03-27T21:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти", первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба Первого канала. "Первый канал представляет авторский проект депутата Госдумы и автора "Тюремного дневника" Марии Бутиной, который будет выходить в эфир по будням перед программой "Время", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе принимают участие профессиональные верификаторы - специалисты по выявлению лжи: полиграфолог Роман Устюжанин, а также профайлеры, физиономисты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи и специалисты в области компьютерной безопасности и технологий. "В основе каждого выпуска – профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю. На стороне авторов программы правда", - добавляется в сообщении. Бутина заявила, что у каждого есть скелеты в шкафу, и на излете СССР Запад обманул РФ широкой улыбкой, за что Россия заплатила слишком высокую цену. Она подчеркнула, что ей это стоило свободы. "Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдет. Мы вытащим на свет белый все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!" - сказала Мария Бутина, слова которой приводятся в релизе.
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общество, россия, ссср, мария бутина, госдума рф
Общество, Россия, СССР, Мария Бутина, Госдума РФ
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной
Первый канал представил авторский проект "Куклы наследника Тутти" депутата ГД Бутиной
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти"
, первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба Первого канала.
"Первый канал представляет авторский проект депутата Госдумы и автора "Тюремного дневника" Марии Бутиной, который будет выходить в эфир по будням перед программой "Время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе принимают участие профессиональные верификаторы - специалисты по выявлению лжи: полиграфолог Роман Устюжанин, а также профайлеры, физиономисты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи и специалисты в области компьютерной безопасности и технологий.
"В основе каждого выпуска – профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю. На стороне авторов программы правда", - добавляется в сообщении.
Бутина заявила, что у каждого есть скелеты в шкафу, и на излете СССР
Запад обманул РФ
широкой улыбкой, за что Россия заплатила слишком высокую цену. Она подчеркнула, что ей это стоило свободы.
"Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдет. Мы вытащим на свет белый все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!" - сказала Мария Бутина, слова которой приводятся в релизе.
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