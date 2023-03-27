Рейтинг@Mail.ru
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 27.03.2023 (обновлено: 21:00 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/proekt-1861068703.html
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной - РИА Новости, 27.03.2023
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной
Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти", первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:57
2023-03-27T21:00
общество
россия
ссср
мария бутина
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782594279_0:146:960:686_1920x0_80_0_0_311fec9c667b52a7c029126d8a3777ec.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти", первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба Первого канала. "Первый канал представляет авторский проект депутата Госдумы и автора "Тюремного дневника" Марии Бутиной, который будет выходить в эфир по будням перед программой "Время", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе принимают участие профессиональные верификаторы - специалисты по выявлению лжи: полиграфолог Роман Устюжанин, а также профайлеры, физиономисты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи и специалисты в области компьютерной безопасности и технологий. "В основе каждого выпуска – профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю. На стороне авторов программы правда", - добавляется в сообщении. Бутина заявила, что у каждого есть скелеты в шкафу, и на излете СССР Запад обманул РФ широкой улыбкой, за что Россия заплатила слишком высокую цену. Она подчеркнула, что ей это стоило свободы. "Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдет. Мы вытащим на свет белый все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!" - сказала Мария Бутина, слова которой приводятся в релизе.
https://ria.ru/20230327/zhirinovskiy-1861055350.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782594279_0:56:960:776_1920x0_80_0_0_7d75eba2763a4615248932f19c12a018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ссср, мария бутина, госдума рф
Общество, Россия, СССР, Мария Бутина, Госдума РФ
Первый канал представил авторский проект депутата Бутиной

Первый канал представил авторский проект "Куклы наследника Тутти" депутата ГД Бутиной

Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый канал представил авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной "Куклы наследника Тутти", первый выпуск вышел в понедельник, заявила пресс-служба Первого канала.
"Первый канал представляет авторский проект депутата Госдумы и автора "Тюремного дневника" Марии Бутиной, который будет выходить в эфир по будням перед программой "Время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе принимают участие профессиональные верификаторы - специалисты по выявлению лжи: полиграфолог Роман Устюжанин, а также профайлеры, физиономисты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи и специалисты в области компьютерной безопасности и технологий.
"В основе каждого выпуска – профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю. На стороне авторов программы правда", - добавляется в сообщении.
Бутина заявила, что у каждого есть скелеты в шкафу, и на излете СССР Запад обманул РФ широкой улыбкой, за что Россия заплатила слишком высокую цену. Она подчеркнула, что ей это стоило свободы.
"Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдет. Мы вытащим на свет белый все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!" - сказала Мария Бутина, слова которой приводятся в релизе.
Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома Союзов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском
Вчера, 19:37
 
ОбществоРоссияСССРМария БутинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала