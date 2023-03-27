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В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/prestupleniya-1860900605.html
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск - РИА Новости, 27.03.2023
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск
В Луганской Народной Республике продолжают фиксировать военные преступления украинской армии, сообщила РИА Новости советник главы Луганской Народной Республики... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:33
2023-03-27T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
донбасс
анна сорока
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. В Луганской Народной Республике продолжают фиксировать военные преступления украинской армии, сообщила РИА Новости советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. "Безусловно, все, что мы собирали за восемь лет, многому мы получили еще более четкое и детальное подтверждение, попав на освобожденные территории. Например, подтверждение применения ВФУ запрещенных методов ведения войны, пыток и истязаний", - рассказала советник главы Республики. Собеседница агентства подчеркнула, что ярким примером подтверждения преступлений украинской армии является "колбасный цех" в селе Половинкино, в котором украинские силовики организовали тюрьму с пыточными. "Пример, село Половинкино Старобельского района. Мы нашли этот цех колбасный (располагалась пыточная и тюрьма украинского националистического батальона "Айдар" – ред.), выехали туда в первую очередь, сразу же за нашей армией, как только у нас появилась такая возможность. Когда мы туда пришли и увидели, то о чем нам рассказывали, но когда увидели своими глазами… Это действительно вызывает ужас, когда увидели место, где людей убивали, где людей пытали, где не было место милосердию и гуманности", - пояснила Сорока. Советник главы ЛНР уточнила, что продолжается не только сбор, но и систематизация свидетельств различного рода военных преступлений армии Киева и с каждым днем их становится все больше. В начале марта минувшего года РИА Новости сообщали, что общественники созданной в Луганской Народной Республике организации "Не забудем! Не простим!" обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие концентрационного лагеря.
https://ria.ru/20230322/uran-1859758475.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, донбасс, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Донбасс, Анна Сорока
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск

Советник Пасечника Анна Сорока: в ЛНР продолжают фиксировать военные преступления ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. В Луганской Народной Республике продолжают фиксировать военные преступления украинской армии, сообщила РИА Новости советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.
"Безусловно, все, что мы собирали за восемь лет, многому мы получили еще более четкое и детальное подтверждение, попав на освобожденные территории. Например, подтверждение применения ВФУ запрещенных методов ведения войны, пыток и истязаний", - рассказала советник главы Республики.
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Собеседница агентства подчеркнула, что ярким примером подтверждения преступлений украинской армии является "колбасный цех" в селе Половинкино, в котором украинские силовики организовали тюрьму с пыточными.
"Пример, село Половинкино Старобельского района. Мы нашли этот цех колбасный (располагалась пыточная и тюрьма украинского националистического батальона "Айдар" – ред.), выехали туда в первую очередь, сразу же за нашей армией, как только у нас появилась такая возможность. Когда мы туда пришли и увидели, то о чем нам рассказывали, но когда увидели своими глазами… Это действительно вызывает ужас, когда увидели место, где людей убивали, где людей пытали, где не было место милосердию и гуманности", - пояснила Сорока.
Советник главы ЛНР уточнила, что продолжается не только сбор, но и систематизация свидетельств различного рода военных преступлений армии Киева и с каждым днем их становится все больше.
В начале марта минувшего года РИА Новости сообщали, что общественники созданной в Луганской Народной Республике организации "Не забудем! Не простим!" обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие концентрационного лагеря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевДонбассАнна Сорока
 
 
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