https://ria.ru/20230327/preduprezhdenie-1860936924.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.03.2023

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием, в середине недели на полуострове ожидаются дожди и снег, сопровождаемые сильным... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

погода

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием, в середине недели на полуострове ожидаются дожди и снег, сопровождаемые сильным ветром, сообщили в республиканском МЧС. Во второй половине понедельника в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. Во вторник погода будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта, сообщили в гидрометцентре Крыма. МЧС республики объявило штормовое предупреждение на 28-30 марта. "28 и 29 марта усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов", - сообщили в ведомстве. В гидрометцентре Крыма сообщили, что в среду на полуострове местами пройдет снег. Ветер северо-западный, в отдельных пунктах скорость составит 22 метров в секунду. Уточняется, что тепло вернется в Крым в воскресенье.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, погода, россия