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В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.03.2023
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14:10 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/preduprezhdenie-1860936924.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.03.2023
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием, в середине недели на полуострове ожидаются дожди и снег, сопровождаемые сильным... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:10
2023-03-27T14:10
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
погода
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием, в середине недели на полуострове ожидаются дожди и снег, сопровождаемые сильным ветром, сообщили в республиканском МЧС. Во второй половине понедельника в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. Во вторник погода будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта, сообщили в гидрометцентре Крыма. МЧС республики объявило штормовое предупреждение на 28-30 марта. "28 и 29 марта усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов", - сообщили в ведомстве. В гидрометцентре Крыма сообщили, что в среду на полуострове местами пройдет снег. Ветер северо-западный, в отдельных пунктах скорость составит 22 метров в секунду. Уточняется, что тепло вернется в Крым в воскресенье.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, погода, россия
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Погода, Россия
В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя со снегом

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием, в середине недели на полуострове ожидаются дожди и снег, сопровождаемые сильным ветром, сообщили в республиканском МЧС.
Во второй половине понедельника в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. Во вторник погода будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта, сообщили в гидрометцентре Крыма. МЧС республики объявило штормовое предупреждение на 28-30 марта.
"28 и 29 марта усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов", - сообщили в ведомстве.
В гидрометцентре Крыма сообщили, что в среду на полуострове местами пройдет снег. Ветер северо-западный, в отдельных пунктах скорость составит 22 метров в секунду. Уточняется, что тепло вернется в Крым в воскресенье.
Барометр - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПогодаРоссия
 
 
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