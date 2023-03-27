https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html

Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии

Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023

Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов РФ и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:28

2023-03-27T15:28

2023-03-27T15:28

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белоруссия

уфа

михаил мишустин

роман головченко

союзное государство

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов РФ и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда. "Российское и белорусское правительства активно взаимодействуют по этим направлениям. Рад отметить, что мы действуем по-настоящему слаженно, координируем все решения – как одна команда", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства. "К сегодняшнему дню выполнено две трети мероприятий. Сохраним набранные темпы", - добавил премьер-министр РФ. Мишустин подчеркнул, что главная задача – повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии, добиться роста экономик, "сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия". Он также поблагодарил белорусских коллег за внимание, которое на государственном уровне уделяется развитию межрегиональных и побратимских связей. Он также отметил, что предстоящий в июне в Уфе юбилейный, десятый Форум регионов России и Белоруссии послужит запуску перспективных проектов.

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860954057.html

https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860259087.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, уфа, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство