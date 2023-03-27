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Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии
Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023
Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов РФ и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:28
2023-03-27T15:28
2023-03-27T15:28
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михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов РФ и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда. "Российское и белорусское правительства активно взаимодействуют по этим направлениям. Рад отметить, что мы действуем по-настоящему слаженно, координируем все решения – как одна команда", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства. "К сегодняшнему дню выполнено две трети мероприятий. Сохраним набранные темпы", - добавил премьер-министр РФ. Мишустин подчеркнул, что главная задача – повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии, добиться роста экономик, "сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия". Он также поблагодарил белорусских коллег за внимание, которое на государственном уровне уделяется развитию межрегиональных и побратимских связей. Он также отметил, что предстоящий в июне в Уфе юбилейный, десятый Форум регионов России и Белоруссии послужит запуску перспективных проектов.
https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860954057.html
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россия, белоруссия, уфа, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство
Россия, Белоруссия, Уфа, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Союзное государство
Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии
Мишустин: правительства России и Белоруссии координируют все решения как одна команда
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов РФ и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда.
"Российское и белорусское правительства активно взаимодействуют по этим направлениям. Рад отметить, что мы действуем по-настоящему слаженно, координируем все решения – как одна команда", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства.
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"К сегодняшнему дню выполнено две трети мероприятий. Сохраним набранные темпы", - добавил премьер-министр РФ.
Мишустин подчеркнул, что главная задача – повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии, добиться роста экономик, "сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия".
Он также поблагодарил белорусских коллег за внимание, которое на государственном уровне уделяется развитию межрегиональных и побратимских связей.
«
"Знаю, что Вы, Роман Александрович (премьер Белоруссия Роман Головченко
), поставили перед собой цель в текущем году минимум раз в месяц посещать российские регионы. Мы – поддерживаем это начинание", - сказал глава правительства России.
Он также отметил, что предстоящий в июне в Уфе
юбилейный, десятый Форум регионов России и Белоруссии послужит запуску перспективных проектов.
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