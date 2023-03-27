https://ria.ru/20230327/potentsial-1860901599.html

Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле

Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле - РИА Новости, 27.03.2023

Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле

Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:34

2023-03-27T12:34

2023-03-27T12:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

индия

экономика

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона."Главной целью выездной миссии станет привлечение новых инвесторов в такие отрасли, как фармацевтика, химическое производство. В рамках роуд-шоу запланированы переговоры с крупнейшими индийскими холдингами из указанных сфер, а также проведение крупномасштабной презентации инвестпотенциала нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.Ранее аналогичное мероприятие прошло в Турции, где презентацию инвестпотенциала Московской области посетили более 100 представителей турецкого бизнеса. С их участием прошло более 30 деловых встреч, целью которых было развитие турецкого бизнеса в Подмосковье.

https://ria.ru/20230314/khleb-1857776778.html

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индия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), индия, экономика