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Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:34 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/potentsial-1860901599.html
Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле
Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле - РИА Новости, 27.03.2023
Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле
Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:34
2023-03-27T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
индия
экономика
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона."Главной целью выездной миссии станет привлечение новых инвесторов в такие отрасли, как фармацевтика, химическое производство. В рамках роуд-шоу запланированы переговоры с крупнейшими индийскими холдингами из указанных сфер, а также проведение крупномасштабной презентации инвестпотенциала нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.Ранее аналогичное мероприятие прошло в Турции, где презентацию инвестпотенциала Московской области посетили более 100 представителей турецкого бизнеса. С их участием прошло более 30 деловых встреч, целью которых было развитие турецкого бизнеса в Подмосковье.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), индия, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия, Экономика

Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле

© Фото : правительство Московской областиПодмосковье представит свой инвестиционный потенциал в Индии
Подмосковье представит свой инвестиционный потенциал в Индии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона.
"Главной целью выездной миссии станет привлечение новых инвесторов в такие отрасли, как фармацевтика, химическое производство. В рамках роуд-шоу запланированы переговоры с крупнейшими индийскими холдингами из указанных сфер, а также проведение крупномасштабной презентации инвестпотенциала нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
Ранее аналогичное мероприятие прошло в Турции, где презентацию инвестпотенциала Московской области посетили более 100 представителей турецкого бизнеса. С их участием прошло более 30 деловых встреч, целью которых было развитие турецкого бизнеса в Подмосковье.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИндияЭкономика
 
 
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