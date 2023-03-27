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Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле
Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле - РИА Новости, 27.03.2023
Инвестиционный потенциал Подмосковья презентуют в Индии в апреле
Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:34
2023-03-27T12:34
2023-03-27T12:34
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвестиционные возможности Подмосковья представят на роуд-шоу в Индии с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций региона."Главной целью выездной миссии станет привлечение новых инвесторов в такие отрасли, как фармацевтика, химическое производство. В рамках роуд-шоу запланированы переговоры с крупнейшими индийскими холдингами из указанных сфер, а также проведение крупномасштабной презентации инвестпотенциала нашего региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.Ранее аналогичное мероприятие прошло в Турции, где презентацию инвестпотенциала Московской области посетили более 100 представителей турецкого бизнеса. С их участием прошло более 30 деловых встреч, целью которых было развитие турецкого бизнеса в Подмосковье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), индия, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия, Экономика