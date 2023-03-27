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Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.03.2023
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:40
2023-03-27T17:40
2023-03-27T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Калининского района Донецка 27.03.2023... В результате ударной волны пострадала сотрудник МБОУ "Школа № 95 города Донецка" - женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина