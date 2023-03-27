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Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/postradavshie-1861020949.html
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.03.2023
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:40
2023-03-27T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Калининского района Донецка 27.03.2023... В результате ударной волны пострадала сотрудник МБОУ "Школа № 95 города Донецка" - женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксация последствий обстрела Калининского района Донецка 27.03.2023... В результате ударной волны пострадала сотрудник МБОУ "Школа № 95 города Донецка" - женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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