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Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.03.2023

Женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:40

2023-03-27T17:40

2023-03-27T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Калининского района Донецка 27.03.2023... В результате ударной волны пострадала сотрудник МБОУ "Школа № 95 города Донецка" - женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия